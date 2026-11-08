TP.HCM tính tăng mức vốn hỗ trợ lãi vay với doanh nghiệp làm nhà ở xã hội lên 300 tỉ đồng

Ông Hoàng Tùng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM - điều hành chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” ngày 8-11 - Ảnh: HTV

Ngày 8-11, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" với chủ đề "Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê".

Ông Hoàng Tùng - Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM - chủ trì chương trình, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, các ban của HĐND TP.HCM, các đại biểu và cử tri.

Sẽ nâng mức vốn được hỗ trợ lãi suất vay

Một vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm là doanh nghiệp đã có dự án nhưng vẫn khó tiếp cận vốn dài hạn và TP.HCM làm gì để vừa hỗ trợ người dân vay vốn, vừa góp phần tạo thêm nguồn nhà ở cho thuê.

Ông Nguyễn Song Bảo Kỳ - Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM - cho biết theo cơ chế tại Nghị quyết 201/2025/QH15, TP.HCM định hướng phát huy Quỹ Phát triển nhà ở tập trung hai nhóm nhiệm vụ gồm: thực hiện chương trình cho vay ưu đãi với các đối tượng đủ điều kiện nhằm hỗ trợ tạo lập nhà ở, và từng bước tham gia tạo lập và quản lý quỹ nhà cho thuê của thành phố.

Các phương thức có thể gồm đầu tư nhà ở xã hội cho thuê; tiếp nhận, khai thác quỹ nhà công đủ điều kiện; hoặc nghiên cứu nhận chuyển giao, mua lại nguồn nhà phù hợp theo quy định.

Mỗi hình thức sẽ được đánh giá về pháp lý, nguồn vốn, bảo trì, vận hành và khả năng chi trả của người thuê.

Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM - chia sẻ thành phố đang thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với dự án đủ điều kiện theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND thông qua nguồn cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố, với mức vốn tối đa được hỗ trợ là 200 tỉ đồng một dự án, thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm.

Trên cơ sở Luật Phát triển đô thị, Sở Tài chính đang tham mưu dự thảo chính sách thay thế theo hướng nâng mức vốn được hỗ trợ lên 300 tỉ đồng một dự án, kéo dài thời gian lên 10 năm, đồng thời mở rộng khả năng thu xếp vốn với tổ chức tín dụng.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, thành phố sẽ phối hợp tháo gỡ pháp lý dự án, để doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận vốn thuận lợi, thực chất hơn; qua đó góp phần giảm chi phí đầu tư và giá nhà, giá thuê.

Cơ chế cho người dân vay mua nhà ở xã hội

Trả lời quan tâm cử tri về chính sách hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội trong thời gian tới để giúp người dân có điều kiện tiếp cận thuận lợi, ông Nguyễn Song Bảo Kỳ - Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM - cho biết quỹ đang cho vay ưu đã đối với đối tượng đủ điều kiện có hạn mức tối đa 900 triệu đồng một hồ sơ, thời hạn vay tối đa 20 năm và lãi suất 4,4%/năm.

Hơn 20 năm, chương trình đã hỗ trợ trên 7.200 lượt người vay, giải ngân hơn 4.200 tỉ đồng.

Ông Trần Chí Trung - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết thành phố đang rà soát, chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà ở xã hội - Ảnh: HTV

Tuy nhiên, hiện nay giá nhà ở đang tăng khiến hạn mức vay chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một bộ phận người dân.

"Cho nên, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM nghiên cứu phương án điều chỉnh hạn mức và quy trình vay theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người vay trong thời gian tới...", ông Kỳ nói.

Cũng tại chương trình, ông Trần Chí Trung - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết thành phố đang rà soát, chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, đồng thời khai thác các cơ chế mới để tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, xây dựng và thủ tục pháp lý.

Đồng thời, kết hợp nguồn lực địa phương với vốn doanh nghiệp và các chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó có gói vay 145.000 tỉ đồng và nguồn vốn từ HFIC nhằm hỗ trợ chủ đầu tư triển khai dự án.

Liên quan đến quy hoạch, ông Phan Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc - nhấn mạnh nhà ở xã hội, nhà cho thuê sẽ được bố trí gắn với khu công nghiệp, nơi tập trung việc làm và hệ thống giao thông công cộng, đồng thời bảo đảm đồng bộ hạ tầng thiết yếu.

Chung cư tái định cư Vĩnh Lộc được đề xuất sử dụng cho thuê - Ảnh: HỮU DUY

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đang đề xuất sử dụng 953 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B làm nhà cho công nhân thuê. Đồng thời, liên đoàn cũng đã ký hợp tác với 9 doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu khoảng 128.000 căn nhà cho công nhân đến năm 2030; trước mắt xúc tiến dự án Hoa Sen An Hạ, dự kiến khởi công trong quý 1-2027.

Về phát triển nhà lưu trú công nhân, đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cho biết thành phố hiện có 9 dự án với khoảng 9.000 căn đã đưa vào sử dụng. Đồng thời đang hỗ trợ 5 dự án với khoảng 3.100 căn và rà soát 23ha tại 11 khu công nghiệp để phát triển thêm nhà lưu trú.

Tiếp thu các ý kiến, ông Hoàng Tùng khẳng định giai đoạn 2026 - 2030, với chỉ tiêu 181.257 căn nhà ở xã hội, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục, vốn; đồng thời ưu tiên nhà ở cho thuê để thêm nhiều người lao động có cơ hội an cư. “Cùng với các cơ chế, chính sách mới, điều quan trọng nhất là tổ chức thực hiện hiệu quả. HĐND TP.HCM sẽ đồng hành trong hoàn thiện chính sách, giám sát tiến độ và chất lượng, để mục tiêu trở thành những căn nhà thực tế. Thường trực HĐND TP.HCM sẽ phối hợp và đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành thực hiện việc tích hợp đầy đủ, kịp thời những thông tin này trên ứng dụng Công dân số TP.HCM, giúp người dân thuận tiện theo dõi và tra cứu…”, ông Tùng khẳng định.