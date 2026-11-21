Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) cùng U17 Việt Nam đã chơi ấn tượng trước U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Tối 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam chỉ thua sít sao U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Cả 2 bàn thắng của U17 Việt Nam đều rất đẹp mắt. Từ cú đánh gót ngẫu hứng của Lê Sỹ Bách đến pha đá phạt góc đưa bóng cuộn cong vào lưới của Chu Ngọc Nguyễn Lực đều mang dấu ấn của sự tự tin trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới.

Dấu ấn của sự tự tin

Một quả phạt góc đi thẳng vào lưới ở sân chơi đẳng cấp như World Cup là điều hiếm hoi, nhất là khi nó được thực hiện bởi một cầu thủ của đội bóng được đánh giá yếu hơn. Nếu không có đủ sự tự tin, Nguyễn Lực đã không thể làm được điều đó trước các nhà đương kim á quân U17 châu Âu như U17 Bỉ.

Trước giải đấu, trang chủ FIFA đã chọn Chu Ngọc Nguyễn Lực làm gương mặt tiêu biểu đáng xem của U17 Việt Nam tại bảng G U17 World Cup 2026. Và bàn thắng đó của Nguyễn Lực đã cho thấy người ta đã không đánh giá nhầm.

Nhưng không chỉ Nguyễn Lực hay Sỹ Bách, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã bước ra sân chơi thế giới với sự tự tin hiếm thấy. U17 Việt Nam không bước vào U17 World Cup 2026 với tâm thế chỉ biết phòng ngự và chờ đợi. Họ dám chơi bóng, dám thể hiện kỹ năng cá nhân và dám tạo ra những khoảnh khắc khác biệt trước U17 Bỉ.

Trên thực tế, U17 Việt Nam đã phải chống chịu sức ép rất lớn từ U17 Bỉ sau khi ghi bàn mở tỉ số sớm ngay phút thứ 4. Điều đáng nói là dù bị thủng lưới liền 2 bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ, đứng vững trước sức ép để không bị thủng lưới thêm nữa và rồi thậm chí còn ghi thêm được bàn thắng.

HLV Cristiano Roland chỉ đạo U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Thành quả của sự chuẩn bị nghiêm túc

Sau khi xuất sắc lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Cristiano Roland đã lên kế hoạch chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc trong 2 tháng qua.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và sang sớm Qatar, đá tổng cộng 5 trận giao hữu với những đối thủ mạnh trong giai đoạn chuẩn bị quyết định đã giúp cho U17 Việt Nam trưởng thành vượt bậc.

Các cầu thủ được làm quen với cường độ thi đấu cao, nâng cao năng lực chuyên môn lẫn sự tự tin như đã thấy trong ngày chào sân trước U17 Bỉ. Nhưng màn trình diễn ấn tượng và sự tự tin đó không tự nhiên mà đến, nếu như không có HLV Cristiano Roland.

Nhà cầm quân người Brazil không chỉ chuẩn bị cho các học trò về chiến thuật, thể lực, khả năng tổ chức phòng ngự. Ông còn truyền cho họ cảm hứng và niềm tin cho các học trò trước khi bước vào giải đấu.

Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ U17 Việt Nam là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup, ra sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

Lời nhắc nhở đó rốt cuộc đã được U17 Việt Nam thực hiện một cách xuất sắc trước U17 Bỉ bằng 2 bàn thắng đẹp mắt.

Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ gặp đối thủ vừa sức U17 New Zealand ở lượt thứ 2 vào ngày 23-11. Nếu vẫn giữ được cách chơi và sự tự tin, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể mở ra một cánh cửa đi tiếp.