U17 Mali đánh bại U17 New Zealand ở lượt trận mở màn bảng G, Giải U17 World Cup - Ảnh: FIFA

U17 Mali nhập cuộc chủ động với lối chơi tấn công tốc độ, nhanh chóng đẩy U17 New Zealand vào thế phòng ngự. Đại diện Tây Phi liên tục tổ chức những pha lên bóng ở hai hành lang cánh, đồng thời gây sức ép lớn mỗi khi đối thủ triển khai bóng từ phần sân nhà.

Sức ép của Mali sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 11. Sau tình huống bóng lập bập trong vòng cấm U17 New Zealand, Halidou Maiga nhanh chóng băng vào dứt điểm, đưa đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng, U17 Mali tiếp tục kiểm soát khu vực giữa sân và duy trì những pha tấn công tốc độ. Trong khi đó, U17 New Zealand nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing và tranh chấp của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Mali vẫn là đội nắm quyền chủ động. Phút 50, Halidou Maiga tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Trong tình huống phối hợp tấn công, tiền đạo này băng lên từ tuyến hai rồi tung cú sút rất căng, bóng chạm người một cầu thủ New Zealand đổi hướng khiến thủ môn Joseph Chalabi không kịp phản xạ.

Chỉ 4 phút sau, U17 Mali tiếp tục khiến đối thủ choáng váng bằng bàn thắng thứ ba. Makan Sacko đi bóng tốc độ bên cánh phải, xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 3-0 cho đại diện Tây Phi.

Trong những phút còn lại, U17 Mali vẫn duy trì sức ép và tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Ngược lại, U17 New Zealand gần như không tìm được phương án xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, đành chấp nhận thất bại trong ngày ra quân.

Sự áp đảo của Mali được thể hiện rõ qua các thông số sau trận. Đội bóng châu Phi kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 29 cú sút và có 7 cơ hội nguy hiểm, trong khi New Zealand chỉ có 4 lần dứt điểm và không tạo được cơ hội rõ rệt nào.

Thắng chung cuộc 3-0, U17 Mali có 3 điểm cùng hiệu số +3 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng G sau lượt trận đầu tiên. Trước đó, U17 Bỉ đã đánh bại U17 Việt Nam với tỉ số 3-2, qua đó giành vị trí thứ hai bảng G với 3 điểm (hiệu số +1).