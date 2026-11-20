Niềm vui của Sỹ Bách sau khi ghi bàn vào lưới U17 Bỉ - Ảnh: VFF

U17 Việt Nam chỉ mất 4 phút để ghi bàn thắng đầu tiên ở U17 World Cup 2026. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách chạy cắt ra cột gần rồi đánh gót đưa bóng vào lưới. Pha xử lý của Sỹ Bách khiến thủ môn Mattis Seghers của đối thủ không kịp phản ứng.

U17 Bỉ dồn lên sau bàn thua. Phút 11, đội trưởng Elie Mbavu có cơ hội gỡ hòa nhưng lại dứt điểm vọt xà từ cự ly chỉ 3m. Đến phút 29, đại diện châu Âu đã được hưởng 9 quả phạt góc, trong khi Việt Nam mới có một quả. Hai phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực thử sức với cú sút xa từ khoảng 25m nhưng chưa đủ làm khó Seghers.

Phút 39, Tinus Moorthamer thoát xuống đón đường chọc khe rồi sút căng khi đối mặt với Lý Xuân Hòa. Thủ môn Việt Nam chạm được tay vào bóng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ 3 phút sau, Xander Dierckx băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Kiyan Achahbar đệm bóng cận thành, đưa U17 Bỉ vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.

Đồ họa: N.K

Đầu hiệp 2, U17 Bỉ chủ động giữ bóng khi đang dẫn 2-1. U17 Việt Nam liên tiếp được hưởng phạt góc nhưng chưa thể tận dụng. Phút 60, đại diện châu Âu phản công nhanh khi Việt Nam mất bóng ở giữa sân. Anthony Philips bứt tốc vượt qua hậu vệ U17 Việt Nam rồi đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa trong pha đối mặt, nâng tỉ số lên 3-1.

Phút 66, HLV Cristiano Roland tung Trần Mạnh Quân và Trương Nguyễn Duy Khang vào sân. Bốn phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực đi bóng trong vòng cấm rồi sút trúng tay một trung vệ Bỉ. Sau khi xem lại tình huống qua hệ thống hỗ trợ video (FVS), trọng tài giữ nguyên quyết định không thổi phạt đền.

Phút 84, U17 Việt Nam lần thứ hai ghi bàn từ một quả phạt góc. Lần này, chính Nguyễn Lực vẽ đường cong hoàn hảo đưa bóng thẳng vào lưới Mattis Seghers, rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Dẫu vậy, đó là tất cả những gì U17 Việt Nam có thể làm được và chấp nhận thất bại sát nút trước đại diện châu Âu.