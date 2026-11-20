Việc chơi pickleball buổi khuya gây nhiều tranh cãi - Ảnh: TEACHME

Theo báo Hoodline ngày 17-11, chính quyền thành phố West University Place, bang Texas (Mỹ), vừa ban hành quy định mới, hạn chế hoạt động pickleball tại hai công viên Wier và Judson sau hàng loạt khiếu nại của người dân sống xung quanh.

Quyết định chính thức được Hội đồng Công viên và Giải trí thông qua, sau nhiều tháng tìm kiếm giải pháp dung hòa nhu cầu chơi thể thao với quyền được nghỉ ngơi của cư dân.

Theo quy định mới, người dân chỉ được chơi pickleball từ 8h đến 20h các ngày trong tuần và từ 9h đến 20h vào cuối tuần. Trước đó, các sân hoạt động từ 7h đến 22h hằng ngày.

Như vậy, người chơi không còn được sử dụng sân trong khung giờ 20h-22h. Thời gian hoạt động cũng bị cắt giảm đáng kể vào buổi sáng, đặc biệt trong những ngày cuối tuần.

Chưa dừng lại ở đó, chính quyền quyết định ngừng hoàn toàn hoạt động pickleball trên hai sân phía tây công viên Wier, kể từ ngày 23-10. Khu vực này được chuyển trở lại phục vụ tennis.

Sau những thay đổi, West University Place chỉ còn bốn sân dành cho pickleball tại hai công viên nói trên, mỗi nơi hai sân.

Vợt giảm ồn cũng không giải quyết được vấn đề của pickleball

Điều đáng chú ý là chính quyền West University Place đã thử nhiều biện pháp trước khi quyết định hạn chế hoạt động pickleball.

Từ ngày 22-6, thành phố triển khai chương trình thử nghiệm, yêu cầu người chơi sử dụng vợt hoặc bóng chuyên dụng có khả năng giảm tiếng ồn trong khung giờ 20h-22h.

Chính quyền còn lắp đặt bảng hướng dẫn tại các sân, kèm mã QR để người chơi tìm hiểu và lựa chọn những thiết bị phù hợp. Việc sử dụng loa phát nhạc cũng bị cấm nhằm hạn chế âm thanh ảnh hưởng đến khu dân cư.

Tuy nhiên, sau gần bốn tháng thử nghiệm, chính quyền thừa nhận các biện pháp này không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Trong thông báo chính thức, thành phố xác nhận vợt và bóng giảm ồn thực sự có tác dụng làm dịu tiếng va chạm. Tuy nhiên, những thiết bị này không mang đến cảm giác và hiệu suất thi đấu tương tự dụng cụ thông thường.

Chính quyền cũng cho biết người chơi nhìn chung không tuân thủ yêu cầu sử dụng thiết bị giảm ồn trong thời gian thử nghiệm.

Điều đó khiến giải pháp từng được kỳ vọng giúp pickleball tiếp tục hoạt động vào buổi tối trở nên thiếu hiệu quả.

Nhiều sân pickleball ở Houston, Mỹ bị cấm chơi buổi khuya - Ảnh: YELP

Một phương án khác cũng được xem xét là xây dựng hệ thống tường chắn âm thanh quanh sân.

Tuy nhiên, theo chính quyền West University Place, để ngăn tiếng ồn ảnh hưởng đến các nhà dân gần đó, những bức tường phải có chiều cao đáng kể. Chi phí xây dựng vì thế trở nên quá lớn, khiến phương án này bị đánh giá là không khả thi.

Cuối cùng, thay vì tiếp tục đầu tư những giải pháp tốn kém, thành phố lựa chọn cắt giảm giờ chơi và thu hẹp số sân pickleball.

Tiếng pickleball gây khó chịu hơn tennis?

Trước khi đưa ra quyết định, chính quyền West University Place đã thuê công ty tư vấn môi trường SLR Consulting tiến hành nghiên cứu âm học vào tháng 9-2026.

Kết quả nghiên cứu được Hội đồng Công viên và Giải trí xem xét tại cuộc họp ngày 19-10.

Theo thông báo chính thức của thành phố, tiếng bóng pickleball va chạm với mặt vợt tạo ra âm thanh sắc, dễ nhận biết hơn so với tiếng động từ những hoạt động thể thao khác như tennis hoặc bóng rổ.

Đặc biệt, việc âm thanh này liên tục lặp lại trong quá trình thi đấu khiến những người sống gần sân dễ bị ảnh hưởng.

Bà Lauren Griffith, chủ tịch Hội đồng Công viên và Giải trí West University Place, nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở cường độ tiếng ồn đo bằng decibel mà còn ở đặc tính tần số của âm thanh.

Đo tiếng ồn ở sân pickleball - Ảnh: TIMESCOLONIST

Theo bà Griffith, những tiếng va chạm sắc, có thành phần tần số cao từ pickleball gây khó chịu cho người dân, kể cả khi họ ở trong nhà. Bà cũng xác định khu sân phía tây công viên Wier là nơi phát sinh nhiều khiếu nại nhất.

Một yếu tố khiến tranh cãi trở nên nghiêm trọng là khoảng cách giữa khu vực vui chơi và nhà dân quá gần. Theo Hoodline, một số ngôi nhà chỉ cách các tiện ích ngoài trời tại công viên Wier khoảng 8,8m.

Trong bối cảnh đó, những trận pickleball kéo dài đến 22h trở thành vấn đề gây bất đồng giữa người chơi và cư dân xung quanh.

Cụm sân Judson Park nhìn từ trên cao - Ảnh: HOUSTON PROPERTIES

Đáng chú ý, trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế, chính quyền West University Place từng ủng hộ việc mở rộng không gian dành cho pickleball. Tuy nhiên, những khiếu nại kéo dài cùng kết quả nghiên cứu âm học đã khiến cơ quan quản lý phải thay đổi hướng giải quyết.

Theo Hoodline, quy định mới được áp dụng trong các mùa thu, đông và xuân. Thời gian hoạt động trong mùa hè sẽ tiếp tục được xem xét.

Chính quyền West University Place khẳng định mục tiêu là cân bằng nhu cầu thể thao, giải trí với chất lượng sống của người dân.

Từ vụ việc này, làn sóng "cấm pickleball chơi khuya" có thể lan sang nhiều quốc gia khác, bởi những lời phàn nàn về tiếng ồn của môn chơi này từ lâu đã tồn tại.