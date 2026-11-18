Diễn viên Châu Nhuận Phát chăm tham gia các giải chạy và đi bộ - Ảnh: SINA

Khi chuẩn bị cho bộ phim From Vegas to Macau, diễn viên Châu Nhuận Phát nhận thấy những bạn diễn như Tạ Đình Phong, Cao Hổ và Đỗ Vấn Trạch đều thon gọn hơn mình. Điều đó trở thành động lực để ông thay đổi vóc dáng.

Trong cuộc phỏng vấn được trang tin Đông Võng công bố nhiều năm trước, nam diễn viên Hong Kong chia sẻ hai điều chỉnh đáng chú ý: giảm lượng cơm trắng và đi bộ khoảng 90 phút mỗi ngày.

Sau khoảng 10 tháng, ông giảm gần 30 pound, tương đương 13,6kg.

Chi tiết “mỗi ngày chỉ ăn nửa bát cơm” được truyền thông nhắc đi nhắc lại, như cách giảm cân hiệu quả của Châu Nhuận Phát. Trên thực tế, Châu Nhuận Phát cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện hợp lý.

Theo Trung Quốc Tân Văn, Châu Nhuận Phát cho biết ông ăn khoảng nửa bát cơm vào buổi sáng, không ăn cơm vào buổi trưa và chiều. Đồng thời, ông ăn thanh đạm hơn, hạn chế dầu, đường và đồ cay, thường dùng cá cùng rau.

Thực đơn cũng không hoàn toàn cố định. Trong phóng sự TVBS đăng tải, khi được hỏi về cách ăn, Châu Nhuận Phát giải thích việc “không ăn” thực chất là giảm thức ăn chứa tinh bột. Ông kể buổi sáng ăn táo và trứng, trưa ăn khoai lang, tối ăn nửa bát cơm với rau và cá.

Ông không hoàn toàn bỏ cơm tối hay giảm tối đa mức tinh bột, mà chỉ quản lý việc ăn uống một cách khoa học hơn.

Song song với ăn uống, Châu Nhuận Phát duy trì đi bộ. Mức vận động khoảng 90 phút mỗi ngày là sự đầu tư thời gian đáng kể, dù hình thức tập luyện tương đối đơn giản.

Về sau, ông tiếp tục leo núi, chạy bộ và bổ sung tập sức mạnh. Hồng Kông Kinh Tế nhật báo năm 2016 ghi nhận ông chạy vào thứ hai, tư, sáu, còn những ngày xen kẽ dành cho tập thể lực.

Một bữa cơm điển hình của Châu Nhuận Phát - Ảnh minh họa

Trong chia sẻ được CNA/8days đăng năm 2018, Châu Nhuận Phát cho biết sau khi nhẹ đi 13kg, ông cảm thấy cơ thể dễ chịu và đi nhanh hơn. Cảm nhận đó là một kết quả gần gũi của việc giảm cân: sinh hoạt, di chuyển thoải mái hơn, thay vì chỉ quan tâm con số trên bàn cân.

Tuy nhiên, câu chuyện cá nhân này không chứng minh ăn cơm sáng giúp giảm cân tốt hơn ăn cơm tối, hay muốn xuống cân phải bỏ tinh bột.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), giảm năng lượng ăn vào kết hợp vận động có thể hỗ trợ giảm cân. Cơ quan này khuyến khích ăn đa dạng thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm như carbohydrate.

Điều đáng tham khảo ở Châu Nhuận Phát là sự kết hợp giữa điều chỉnh khẩu phần và vận động đều đặn trong nhiều tháng. Giảm hơn 13kg là kết quả được ghi nhận của riêng ông, không phải lời hứa cho bất kỳ ai áp dụng cùng cách ăn, cách tập.