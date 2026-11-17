Cách ăn cũng quan trọng với việc giảm cân chẳng kém chế độ tập - Ảnh: DRTM

Tập chăm chỉ mà vẫn không giảm cân thành công, nhiều người lập tức nghĩ đến chuyện tăng quãng đường chạy hoặc kéo dài buổi tập. Tuy nhiên, bên cạnh lượng thức ăn và cách chế biến, tốc độ ăn cũng là yếu tố đáng xem xét.

Các nghiên cứu tại Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy ăn quá nhanh liên quan đến tình trạng béo phì, trong khi nhai kỹ, ăn chậm hơn có thể giúp giảm năng lượng nạp vào trong một bữa.

Năm 2018, các nhà khoa học Đại học Kyushu công bố trên tạp chí BMJ Open nghiên cứu phân tích dữ liệu sức khỏe của 59.717 người Nhật mắc đái tháo đường type 2, thu thập trong giai đoạn 2008-2013.

Người tham gia tự đánh giá tốc độ ăn theo ba mức: nhanh, bình thường và chậm. Nhóm nghiên cứu đối chiếu thông tin này với chỉ số khối cơ thể, vòng eo và tình trạng béo phì qua các lần khám.

Kết quả cho thấy so với nhóm ăn nhanh, nhóm ăn tốc độ bình thường có tỉ số chênh béo phì thấp hơn khoảng 29%, còn nhóm ăn chậm thấp hơn khoảng 42%. Việc chuyển sang ăn chậm hơn cũng liên quan đến giảm chỉ số khối cơ thể và vòng eo.

Đây là nghiên cứu quan sát trên người mắc đái tháo đường, chưa chứng minh ăn nhanh trực tiếp gây béo phì, cũng không trực tiếp khảo sát nguyên nhân giảm cân thất bại ở người tập thể dục. Tuy nhiên, kết quả đặt ra câu hỏi thiết thực: liệu chúng ta có quá chú ý đến buổi tập mà bỏ qua cách ăn?

Một thử nghiệm tại Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, giúp làm rõ hơn mối liên hệ này. Công trình đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ năm 2011, với 30 nam thanh niên tham gia, gồm 16 người gầy và 14 người béo phì.

Các nhà khoa học so sánh hai điều kiện: nhai mỗi miếng thức ăn 15 lần và 40 lần. Khi nhai 40 lần, người tham gia nạp ít hơn trung bình 11,9% năng lượng trong bữa ăn so với khi nhai 15 lần.

Nhiều người cố gắng nhưng giảm cân thất bại - Ảnh: DR

Nhóm nghiên cứu còn ghi nhận nồng độ ghrelin, hormone kích thích cảm giác đói, thấp hơn sau ăn; trong khi hai hormone tham gia điều hòa cảm giác no là GLP-1 và cholecystokinin cao hơn.

Kết quả không có nghĩa ai cũng phải đếm đủ 40 lần nhai. Thử nghiệm có quy mô nhỏ, đánh giá phản ứng trong bữa ăn, chưa chứng minh hiệu quả giảm cân lâu dài. Giá trị đáng chú ý là cách ăn có thể ảnh hưởng đến lượng năng lượng đưa vào cơ thể, ngay cả khi món ăn không thay đổi.

Một tổng quan gộp 22 nghiên cứu, công bố năm 2014 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ (The American Journal of Clinical Nutrition) cũng ghi nhận ăn chậm hơn giúp giảm năng lượng nạp vào so với ăn nhanh.

Người tập có thể bắt đầu bằng việc lấy miếng nhỏ hơn, nhai kỹ trước khi nuốt và đặt đũa xuống giữa các lần gắp. Mục tiêu là bớt ăn vội, chú ý lượng thức ăn và cảm nhận cơ thể, thay vì biến bữa cơm thành cuộc đua.

Ăn chậm không thay thế việc điều chỉnh khẩu phần hay tập luyện. Nhưng với người đang chăm tập mà khó giảm cân, đây là một thói quen đáng xem lại trước khi tiếp tục tăng sức ép lên cơ thể.