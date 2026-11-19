Võ sĩ Tsutsumi công bố thực đơn có các loại thịt thú vị trước thềm trận quyết đấu - Ảnh: BOXINGSCENE

Tại buổi tập mở cửa cho báo chí ngày 18-11 ở Tokyo, võ sĩ hạng gà (bantamweight) Tsutsumi cho biết anh vốn hay ăn thịt nai mỗi khi xuống cân, nhưng giờ đây đã thay đổi thói quen vì mục tiêu "phục thù".

Thay đổi loại thịt, quyết tâm phục thù

Việc Tsutsumi thay đổi thói quen dinh dưỡng đến khá tình cờ, khi một cửa hàng thịt được người quen giới thiệu có cả kangaroo, cá sấu và chim cút.

Thấy nhiều món lạ, võ sĩ 30 tuổi mua về thử. Anh áp chảo phần thăn cá sấu, rồi thử nấu ở nhiệt độ thấp và hầm với rau. Với kangaroo, anh làm bít tết.

“Thịt kangaroo đỏ au, ăn ngon. Vị khá giống thịt nai”, Tsutsumi nói với Nikkan Sports. Anh còn cười đùa rằng sẽ dùng “sức mạnh kangaroo” để hạ Masuda.

Kangaroo là loại vật nổi tiếng với những màn giao đấu bằng chân sau, đôi lúc còn được chế ảnh "đánh boxing" vì thói hung hăng của mình. Còn cá sấu là loài săn mồi sở hữu cú táp uy lực bậc nhất thế giới.

Tsutsumi có cả hai trong thực đơn trước trận đấu mà anh muốn thắng bằng knock-out. Từ chỗ tình cờ, võ sĩ Nhật Bản giờ đây chọn cả 2 loài động vật nổi tiếng hung hãn vào thực đơn hàng ngày.

Trận đấu tại nhà thi đấu Ryogoku Kokugikan ở Tokyo là dịp để Tsutsumi giành lại đai WBA hạng gà (53,5 kg).

Tsutsumi (bìa trái) khi tham gia một chương trình nấu ăn - ẢnhFUJI TV

Anh đoạt đai khi thắng Takuma Inoue tháng 10-2024 và bảo vệ thành công hai lần. Trong lần thứ hai, Tsutsumi thắng huyền thoại Philippines Nonito Donaire bằng điểm số sít sao vào tháng 12-2025, nhưng bị gãy xương mũi.

Chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu và được WBA chuyển sang diện vô địch tạm nghỉ. Tháng 7-2026, Masuda thắng Daigo Higa trong trận tranh đai bỏ trống.

Masuda từng thua Tsutsumi hai lần bằng tính điểm, một thời sinh viên và một ở trận tranh đai vô địch Nhật Bản năm 2023.

Đó cũng là thất bại duy nhất của Masuda sau 12 trận chuyên nghiệp. Giờ đây, ở lần đầu bảo vệ đai thế giới, Masuda tuyên bố có thể hạ đối thủ trong vòng ba hiệp. Tsutsumi cũng muốn kết thúc trận đấu sớm. “Lần trước tôi chưa hạ được cậu ấy. Lần này tôi muốn làm được”, anh nói.

Thịt kangaroo và cá sấu giúp gì khi ép cân?

Dư luận đùa rằng, Tsutsumi muốn hấp thụ cả "sự lạnh lùng và tàn nhẫn của cá sấu, cùng những bước di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ của kangaroo" với thực đơn mới mẻ của mình.

Trên thực tế, đây là 2 loại thịt khá phù hợp với VĐV.

Điểm đáng chú ý của hai món thịt nằm ở lượng đạm so với lượng mỡ. Theo dữ liệu thành phần thực phẩm Úc và chuyên trang Weight Loss, 100g thịt mông kangaroo sống có 20,3g đạm và 0,8g chất béo. Cùng khối lượng, ức gà bỏ da có lượng chất béo tương đương và 22,5g đạm.

Thịt kangaroo nhỉnh hơn về sắt, với 2,3mg so với 0,3 mg ở mẫu ức gà và gần mức 2,1mg của bò nạc phần đùi. Sắt là thành phần cơ thể cần để tạo hemoglobin, chất giúp hồng cầu vận chuyển oxy.

Tsutsumi tích cực tập luyện hướng đến trận tranh đai - ẢNh: NIKKAN

Với cá sấu, 100g thăn đuôi sống có khoảng 22,5g đạm và 1,6g chất béo. Lượng mỡ thay đổi theo phần thịt. Một nghiên cứu trên cá sấu sông Nile ghi nhận mẫu thịt cổ có khoảng 3g mỡ trên 100g, trong khi mẫu thịt thân có hơn 9g. Điều đáng quan tâm với võ sĩ vì thế là phần thịt họ chọn và cách chế biến.

Trong giai đoạn giảm cân trước trận, võ sĩ phải giảm năng lượng nạp vào mà vẫn duy trì chất lượng tập luyện. Thịt nạc giúp họ lấy đủ đạm để hạn chế mất cơ mà không dùng quá nhiều năng lượng cho một khẩu phần. Tinh bột vẫn có vai trò cung cấp nhiên liệu cho những buổi tập cường độ cao.

Hướng dẫn năm 2025 của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế đặt trọng tâm vào việc cân đối các yếu tố này trong cả thực đơn. Bằng chứng hiện có giải thích được vì sao hai món thịt hợp với giai đoạn xuống cân. Việc chúng có giúp võ sĩ đấm mạnh hơn hay thi đấu tốt hơn vẫn chưa được chứng minh.

Tsutsumi có một tiền lệ nổi tiếng. Năm 2008, Los Angeles Times ghi nhận Oscar De La Hoya ăn cả thịt kangaroo lẫn thịt nai trong trại tập trước trận gặp Manny Pacquiao. Gần hai thập niên sau, Tsutsumi đưa thêm cá sấu vào bếp. Câu nói về “sức mạnh kangaroo” làm thực đơn này đáng nhớ, còn lý do dinh dưỡng nghe giản dị hơn nhiều. Đó là một cách đổi món mà vẫn giữ được khẩu phần giàu đạm, ít mỡ.

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