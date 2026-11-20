U17 Việt Nam ghi 2 siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ - Video: FPT PLAY

Chạm trán đại diện hàng đầu châu Âu ngay trận ra quân tại U17 World Cup 2026 (tối 20-11) tại Qatar, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và chỉ mất vỏn vẹn 4 phút để làm tung lưới đối phương.

Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách di chuyển thông minh vào góc gần rồi thực hiện cú đánh gót điệu nghệ và đầy ngẫu hứng.

Quỹ đạo bóng quá bất ngờ khiến thủ thành bên phía U17 Bỉ không thể cản phá, mở tỉ số 1-0 cho U17 Việt Nam.

Pha lập công của Sỹ Bách không chỉ mang lại lợi thế sớm cho đội nhà mà còn chính thức đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của một đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam ở sân chơi World Cup (sân 11 người) - một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ của Sỹ Bách.

Sau bàn thua choáng váng, U17 Bỉ với đẳng cấp vượt trội dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép nghẹt thở.

Dù các cầu thủ U17 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, kỷ luật và tạo ra không ít pha bóng đáng chú ý, bản lĩnh của đại diện châu Âu vẫn lên tiếng đúng lúc.

Lần lượt Tinus Moorthamer, Kiyan Achahbar và Anthony Philips lập công, giúp U17 Bỉ lội ngược dòng dẫn trước với tỉ số 3-1.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc và thành quả đến với thầy trò HLV Roland ở phút 84.

Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo ra khoảnh khắc điên rồ từ chấm đá phạt góc khi vẽ đường cong hoàn hảo đưa bóng đi thẳng vào lưới của U17 Bỉ, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho U17 Việt Nam và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

*Xem màn trình diễn của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, với 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Việt Nam lần đầu góp mặt, nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Sau trận gặp Bỉ, thầy trò HLV Roland lần lượt gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và Mali lúc 20h ngày 26-11, theo giờ Việt Nam.