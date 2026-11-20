Đội hình xuất phát U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ - Đồ họa: N.K.

Tối 20-11, HLV Cristiano Roland đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ ở trận ra quân U17 World Cup 2026 diễn ra vào 20h hôm nay tại Qatar.

Theo đó, nhà cầm quân người Brazil bố trí đội hình 4-3-3 quen thuộc. Ba tiền đạo là Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách. Ba tiền vệ Minh Thủy, Quý Vương, Nguyễn Lực. Bốn hậu vệ Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa (đội trưởng), Anh Hào. Thủ môn là Lý Xuân Hòa.

So với đội hình được xem là mạnh nhất của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland có 2 sự thay đổi đáng chú ý ở đội hình chính là tiền đạo Trí Dũng thay Văn Dương và hậu vệ Minh Đức thay Hoàng Việt. Đây có thể là một bất ngờ mà ông dành cho đối thủ.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland nói: "Trước U17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm".

Một trong những thông điệp được ông thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

Cựu danh thủ Bồ Đào Nha động viên U17 Việt Nam trước trận ra quân World Cup Trước trận ra quân gặp U17 Bỉ ở U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nhận được sự động viên to lớn từ cựu danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha.



