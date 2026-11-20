U17 Mali được đánh giá vượt trội so với U17 New Zealand - Ảnh: CFA

Một năm trước, tại U17 World Cup 2025, Mali chỉ mất 17 phút để chọc thủng lưới New Zealand rồi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để thắng 3-0. Trước đó, đại diện châu Phi từng thắng 4-0 năm 1997 và 3-1 năm 2017.

Với New Zealand, chưa đối thủ nào họ gặp nhiều lần ở U17 World Cup bằng Mali.

Cơ sở để tin Mali sẽ giành 3 điểm lần này còn đến từ màn trình diễn của lứa cầu thủ hiện tại. Tại Giải U17 châu Phi 2026, Mali thắng 2-1 trước Tanzania, đội sau đó vào đến chung kết. Họ cũng buộc nhà vô địch Senegal phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu ở tứ kết.

Ở chiều ngược lại, HLV Martin Bullock mang đến Qatar 17 cầu thủ từng vô địch U16 châu Đại Dương 2025.

Trong số đó có thủ môn Joseph Chalabi, người giữ sạch lưới suốt giải. Chalabi và trung vệ Ethan Dyer cũng nằm trong nhóm sáu cầu thủ New Zealand từng dự U17 World Cup năm ngoái.

Với bộ đôi này, New Zealand có cơ sở để chơi thấp và kéo dài thế giằng co. Nhưng nếu lại để Mali mở tỉ số sớm, họ sẽ phải dâng lên tìm bàn gỡ. Đó là lúc tốc độ của Koita có thể giúp đại diện châu Phi định đoạt trận đấu.

Dự đoán tỉ số: U17 Mali 3-0 U17 New Zealand.

Đội hình dự kiến: - U17 Mali (4-3-3): Abdoul Razak Coulibaly - Mamadou Bah, Cheickna Hamalla Coulibaly, Makan Sacko, Youssouf Sylla - Lassana Diawara, Mamadou Camara, Ismail Kamissoko - Djigui Koita, Yaya N’Ganga, Aboubacar Keita. - U17 New Zealand (4-3-3): Joseph Chalabi - Sean Kane, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Luke Carter - Joe McIntyre, Grayson Cattle, Ben Trenberth - Willem Des Tombe, Zach Cashmore, Matias Nunez.