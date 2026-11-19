Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 19-11 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Ngày mở màn vòng chung kết U17 World Cup 2026 có 8 trận đấu thuộc các bảng A, B, C và D. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV.

Tâm điểm ở khung 20h là cuộc đối đầu giữa U17 Pháp và U17 Haiti tại bảng D. Đội bóng vùng Caribe hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup, sau khi toàn thua ba trận vòng bảng năm 2025.

Đến 23h, U17 Argentina chạm trán U17 Úc ở bảng C. Đại diện xứ sở chuột túi trở lại giải đấu sau bảy năm vắng bóng, với đội hình gồm 17 cầu thủ thuộc các CLB A-League và bốn cầu thủ thuộc các học viện ở châu Âu.

Cũng trong tối 19-11, U17 New Caledonia gặp U17 Ecuador lúc 20h, trước khi U17 Hàn Quốc đối đầu U17 Uganda lúc 20h30. Đây là hai cặp đấu thuộc bảng B.

Ở bảng D, U17 Saudi Arabia gặp U17 Uruguay lúc 21h. Tiếp đó, U17 Mozambique đấu U17 Đan Mạch lúc 22h tại bảng C.

Chủ nhà U17 Qatar bắt đầu hành trình bằng trận gặp U17 Panama lúc 22h30 ở bảng A.

Cặp đấu còn lại của bảng này giữa U17 Ai Cập và U17 Hy Lạp diễn ra lúc 23h, cùng giờ trận Argentina - Úc.

U17 Việt Nam chưa thi đấu trong ngày khai mạc. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20-11, trước khi lần lượt đối đầu New Zealand và Mali ở bảng G.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.