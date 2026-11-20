U17 Thái Lan (áo xanh dương) nhận thất bại trước U17 Iraq (áo xanh lá) - Ảnh: Changsuek

Chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững ngôi đầu bảng B và có tấm vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2027 (Asian Cup), thế nhưng U17 Thái Lan lại sớm nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 6.

Từ một tình huống lên bóng tốc độ, U17 Iraq khai thác triệt để khoảng trống nơi hàng phòng ngự chủ nhà, tạo điều kiện để cầu thủ mang áo số 8 Yousif Jale thoải mái dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua chóng vánh buộc U17 Thái Lan phải dồn lên tấn công. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép và tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn đại diện Tây Á trong phần còn lại của hiệp 1, nhưng sự nóng vội khiến các cơ hội lần lượt trôi qua.

Nỗ lực của "voi chiến" chỉ được đền đáp sau giờ nghỉ.

Phút 61, hậu vệ bên phía U17 Iraq có pha xoạc bóng thiếu chính xác trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Trên chấm 11m, Pitchaya lạnh lùng dứt điểm về góc trái, đánh lừa hoàn toàn thủ thành đối phương để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

Bàn gỡ giúp cục diện những phút tiếp theo trở nên cực kỳ căng thẳng, với những pha ăn miếng trả miếng liên tục từ hai đội.

Tuy nhiên đúng vào thời điểm U17 Thái Lan đang hướng tới mục tiêu bảo toàn tỉ số, bản lĩnh của đội bóng Tây Á đã lên tiếng.

Phút 84, Yousif Jale hoàn tất ngày thi đấu chói sáng của cá nhân bằng một cú sút uy lực như búa bổ, đánh bại thủ môn chủ nhà để ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 Iraq.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để U17 Thái Lan tìm kiếm bàn gỡ.

Thất bại 1-2 ngay tại sân nhà khiến đại diện Đông Nam Á đánh mất ngôi đầu bảng B vào chính tay Iraq, đồng thời chính thức dừng bước tại vòng loại U17 châu Á 2027.