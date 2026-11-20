Port FC (áo trắng) là đội thứ ba của Thái Lan gây thất vọng trong vài ngày qua - Ảnh: PORT FC

Đỉnh điểm của chuỗi kết quả đáng quên là việc Port FC, một trong những đội bóng mạnh nhất Thái Lan, thảm bại 1-4 trước Svay Rieng ngay trên đất Campuchia tối 19-11.

Đáng nói, Port FC đang dẫn đầu Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League 1), trong khi Svay Rieng từng thua Johor Darul Ta'zim của Malaysia đến 0-6 ở trận mở màn.

Tuy nhiên, đội bóng Campuchia đã hoàn toàn áp đảo Port FC, ghi bốn bàn trong 77 phút đầu tiên. Đại diện Thái Lan chỉ tìm được bàn danh dự ở phút 90+1, sau khi đã mất người vì thẻ đỏ.

Tờ Daily News lập tức sử dụng những từ ngữ nặng nề để mô tả thất bại này. Trong bài viết đăng tối 19-11, tờ báo giật tiêu đề: "Đội bóng Campuchia đè bẹp đại gia Thái Lan, thua tan tác ở giải đấu Đông Nam Á".

Daily News đặc biệt nhấn mạnh sự tương phản giữa vị thế của hai đội, khi Port FC là đội dẫn đầu Thai League nhưng lại bị nhà vô địch Campuchia đánh bại với tỉ số cách biệt.

Không kém phần gay gắt, tờ Khaosod sử dụng cụm từ có thể dịch là "thua không còn hình hài" để nói về màn trình diễn của Port FC.

Trong khi đó, trang BangkokSport nhận xét thất bại tại Phnom Penh tiếp tục phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Thái Lan.

Những khoảng trống phía sau hàng thủ liên tục bị Svay Rieng khai thác, dù HLV Bozidar Bandovic đã cảnh báo về điểm mạnh này của đối phương trước trận.

BangkokSport còn liên hệ thất bại của Port FC với hai kết quả gây thất vọng khác của bóng đá Thái Lan chỉ một ngày trước đó.

Ngày 18-11, đương kim vô địch Shopee Cup Buriram United bất ngờ thua CLB Công An TP.HCM 0-1. Bàn thắng ở phút 88 của Nguyễn Thái Quốc Cường khiến đội bóng giàu thành tích bậc nhất Thái Lan trắng tay tại Việt Nam.

Cùng ngày, Ratchaburi FC thua ngược Tampines Rovers của Singapore với tỉ số 2-3. Điều khó chấp nhận là Ratchaburi đã hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn để đối thủ ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Chủ tịch Buriram, ông Newin phải xin lỗi sau trận thua của đội nhà - Ảnh: THAIRATH

Tờ Siamsport dùng từ "sốc" trong tiêu đề bài tường thuật, đồng thời nhấn mạnh việc Ratchaburi đánh rơi chiến thắng dù đã hai lần chiếm lợi thế.

Còn Daily News dành riêng một bài viết cho 2 thất bại này, mở đầu bằng nhận định: "Vẫn chưa biết thắng! Buriram và Ratchaburi cùng thất bại trên sân khách trước những nền bóng đá khác nhau ở Đông Nam Á".

Áp lực từ kết quả thi đấu còn khiến ông Newin Chidchob, Chủ tịch Buriram United, phải công khai xin lỗi người hâm mộ.

Trên trang cá nhân sau trận thua Công An TP.HCM, ông viết: "Chúng tôi phải chấp nhận kết quả hôm nay. Cảm ơn tất cả sự động viên. Xin lỗi vì không thể làm được điều mong đợi, xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Vẫn còn những vấn đề phải trở về khắc phục. Buriram United, cuộc sống là phải chiến đấu".

Sau hai lượt trận Shopee Cup mùa này, cả ba đại diện Thái Lan vẫn chưa có chiến thắng nào. Buriram và Ratchaburi cùng giành một điểm, trong khi Port FC toàn thua. Tổng cộng, ba đội chỉ kiếm được 2 trong 18 điểm tối đa.

Daily News nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại: "Cả 3 CLB Thái Lan đã thi đấu hai trận nhưng chưa đội nào giành được chiến thắng".

Trên mạng xã hội, luồng chỉ trích còn dữ dội hơn khi các CLB Thái Lan "đá với ai cũng thua", trong đó trận thua muối mặt nhất lại là trước đối thủ Campuchia.

Dù vòng bảng vẫn còn nhiều trận phía trước, việc 3 đại diện hàng đầu Thai League liên tiếp thất bại trước các đội bóng Việt Nam, Singapore và Campuchia đang đặt ra những dấu hỏi về sức cạnh tranh của bóng đá CLB Thái Lan tại khu vực.