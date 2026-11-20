Các cầu thủ Svay Rieng ăn mừng sau khi đè bẹp đại gia Thái Lan - Ảnh: SVAY RIENG FC

Trước cuộc đối đầu trên sân Morodok Techo, Port FC được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và vị thế tại Thai League. Tuy nhiên, đại diện Thái Lan đã trải qua 90 phút đáng quên trước đội chủ nhà.

Ngay phút 14, cầu thủ người Campuchia Min Ratanak mở tỉ số cho Svay Rieng sau đường kiến tạo của Ryo Fujii. Đến phút 43, Martins Junior nhân đôi cách biệt, giúp đội bóng Campuchia bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn.

Đầu hiệp hai, Port FC tưởng chừng đã rút ngắn tỉ số khi Marcel Scalese đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Không những không thể gỡ, đội khách tiếp tục nhận thêm hai bàn thua. Tiago Alves nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 69, trước khi Kwame Peprah thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 77.

Thảm họa của Port FC chưa dừng lại khi Chaiyaphon Otton bị truất quyền thi đấu ở phút 89. Đội bóng Thái Lan chỉ có bàn thắng danh dự nhờ công Issam Al Sabhi ở phút 90+1, khép lại thất bại 1-4.

Kết quả này khiến Port FC toàn thua sau hai lượt trận tại Shopee Cup, nhận tổng cộng 7 bàn thua. Trước đó, họ để Persib Bandung của Indonesia đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà.

Port FC không phải một đội bóng tầm thường của Thái Lan. Được thành lập năm 1964 và có trụ sở tại Bangkok, CLB này sở hữu bề dày truyền thống, từng nhiều lần giành các danh hiệu cúp quốc nội.

Đội bóng cũng gắn liền với tên tuổi nữ doanh nhân Nualphan Lamsam, thường được biết đến với biệt danh Madam Pang, hiện là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Ở mùa giải 2025-2026, Port FC giành ngôi á quân Thai League 1 và vô địch Cúp Liên đoàn Thái Lan. Trước đó, họ cũng lọt vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2024-2025.

Đội hình Port FC hiện có nhiều cầu thủ tên tuổi như Peeradol Chamratsamee, Bordin Phala, Jude Soonsup-Bell cùng các ngoại binh Erik Sviatchenko, Michael Falkesgaard. Vì vậy, thất bại trước đại diện Campuchia càng đáng thất vọng.

Trong khi đó, Svay Rieng đang cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá CLB Campuchia. Đội bóng này đã ba lần liên tiếp vô địch quốc gia, gần nhất là mùa 2025-2026.

Đáng chú ý, Svay Rieng hai mùa liên tiếp vào chung kết AFC Challenge League. Năm 2025, họ thua Arkadag của Turkmenistan 1-2 sau hiệp phụ. Một năm sau, đại diện Campuchia tiếp tục giành ngôi á quân khi thất bại 3-4 trước Kuwait SC.

Mùa này, Svay Rieng còn góp mặt ở AFC Champions League Two. Họ từng cầm hòa Shanghai Shenhua của Trung Quốc 0-0, đồng thời đánh bại Tampines Rovers của Singapore với các tỉ số 5-1 và 2-0.

Đằng sau sự tiến bộ ấy là quá trình đầu tư vào đào tạo trẻ, tuyển dụng cầu thủ, phân tích dữ liệu và khoa học thể thao. Svay Rieng cũng xây dựng đội ngũ huấn luyện theo hướng chuyên nghiệp, với tham vọng cạnh tranh cùng những CLB hàng đầu Đông Nam Á.

Dù vừa thua Johor Darul Ta'zim của Malaysia đến 0-6 ở trận mở màn Shopee Cup, Svay Rieng đã nhanh chóng đứng dậy bằng chiến thắng vang dội trước Port FC. Kết quả này tiếp tục khẳng định đội bóng Campuchia không còn là đối thủ dễ bị xem thường tại đấu trường khu vực.