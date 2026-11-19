Chủ tịch của Buriram FC, nổi danh là đội bóng mạnh nhất Thái Lan, ông Newin Chibchob - Ảnh: THAIRATH

Ngay sau trận đấu trên sân Bình Dương, ông Newin Chibchob (đôi lúc được gọi là Nevin) đăng thông điệp trên trang Facebook cá nhân mang tên "Lung Nevin" (Chú Nevin), thừa nhận kết quả đáng thất vọng của đội bóng mạnh nhất Thái Lan.

"Chúng ta phải chấp nhận kết quả hôm nay. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ. Xin lỗi vì không thể làm được như mong đợi, xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng", ông Newin viết.

Vị Chủ tịch này cũng thừa nhận Buriram United còn nhiều vấn đề phải khắc phục, đồng thời kết thúc thông điệp bằng khẩu hiệu "Cuộc sống là phải chiến đấu".

Động thái của ông Nevin nhanh chóng được báo chí Thái Lan chú ý. Ngày 19-11, tờ Thairath đăng bài riêng về lời xin lỗi của người đứng đầu Buriram United, nhấn mạnh đội bóng này vẫn chưa biết thắng tại Shopee Cup mùa giải năm nay.

Buriram United được xem là thế lực số một của bóng đá Thái Lan, sở hữu hàng loạt chức vô địch quốc nội và đăng quang Shopee Cup hai mùa liên tiếp 2024-2025, 2025-2026. Tuy nhiên hành trình bảo vệ ngôi vương của họ đang khởi đầu đầy khó khăn.

Trước thất bại tại Việt Nam, Buriram United đã bị Borneo FC của Indonesia cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Sau hai lượt trận, nhà đương kim vô địch mới giành 1 điểm, chưa ghi nổi bàn thắng nào và đứng thứ sáu trong bảng A gồm bảy đội.

Trong bài tường thuật tối 18-11, Siam Sport nhấn mạnh Buriram United đã phải trả giá vì bàn thua ở những phút cuối trận. Tờ báo Thái Lan gọi Nguyễn Thái Quốc Cường là người hùng của Công An TP.HCM, khi ghi bàn quyết định ở phút 88.

Trong khi đó Khaosod tập trung phân tích những cơ hội bị đội khách bỏ lỡ. Theo tờ báo này, Buriram United tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang.

Khaosod nhận xét Buriram United đã phải nhận đòn quyết định ở cuối trận, qua đó tiếp tục chuỗi trận chưa biết thắng tại Shopee Cup.

Thất bại này cũng khiến HLV Raul Caneda không giấu được sự tiếc nuối. Phát biểu được website chính thức Buriram United đăng tải, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông kiểm soát thế trận, tạo nhiều cơ hội nhưng không đủ sắc bén để ghi bàn.

"Ở cấp độ bóng đá cao, nếu không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Không có lý do nào khác", ông Caneda nói.

Buriram (phải) trong trận thua Công An TP.HCM - Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Không chỉ Buriram United, đại diện còn lại của Thái Lan là Ratchaburi cũng thất bại 2-3 trước Tampines Rovers của Singapore trong lượt trận ngày 18-11.

Tờ Daily News dành bài viết riêng nói về tình cảnh hai CLB Thái Lan cùng chưa biết thắng sau hai lượt đấu. Tuy nhiên, tờ báo nhận định cơ hội đi tiếp vẫn còn, bởi mỗi bảng có bảy đội và bốn đội đứng đầu giành quyền vào vòng trong.

Dù vậy, với Buriram United, việc chỉ có một điểm và chưa ghi bàn nào sau hai trận rõ ràng không tương xứng vị thế nhà đương kim vô địch.

Lời xin lỗi của ông Newin cho thấy sức ép mà đội bóng mạnh nhất Thái Lan đang phải đối mặt.