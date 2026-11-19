Buriram của Thái Lan (phải) bại trận trước Công An TP.HCM - Ảnh: QUANG LIÊM

Trước chuyến làm khách của Buriram trên sân Gò Đậu, trang chuyên bóng đá Ballthai của Thái Lan cho rằng "lợi thế sân nhà khó bù đắp khoảng cách giữa hai đội về kinh nghiệm, chất lượng cầu thủ và phong độ".

Trang báo này dự đoán Buriram sẽ kiểm soát phần lớn trận đấu và giành ba điểm “mà không gặp nhiều khó khăn”. TrueID cũng chọn phần thắng 2-0 cho đại diện Thái Lan.

Sự tự tin ấy cũng thể hiện trong cuộc họp báo trước trận. Tiền vệ Kenny Dougall nói anh tin Buriram sẽ mang ba điểm về Thái Lan, dù đội hiểu sức ép từ khán giả Việt Nam qua lần gặp Công An Hà Nội ở chung kết giải đấu.

HLV Raul Caneda thừa nhận thiếu một số trụ cột bản địa, song khẳng định những cầu thủ được trao cơ hội đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ.

Buriram quả thực có cơ hội vượt lên. Trong bản tin sau trận, trang chủ Shopee Cup nhấn mạnh đội khách gia tăng sức ép nhưng vấp phải thủ môn Lê Giang Patrik.

Bước ngoặt đến ở phút 88. Thủ môn Neil Etheridge cản được cú dứt điểm của Phan Văn Đức nhưng bóng bật đến chỗ Quốc Cường. Tiền vệ Công An TP.HCM cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao.

Trang chủ giải đấu gọi đó là cú sút không thể cản phá và đặt bàn thắng muộn ngay ở phần mở đầu bản tin.

Dư luận Thái Lan cũng tỏ ra sững sờ về diễn biến cũng như kết quả trận đấu. Điển hình là chuyên trang bóng đá Buriram Prankster - với hơn 200.000 người theo dõi.

"Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn cách đội bóng số một Thái Lan chơi tấn công trước đối thủ Việt Nam. Chúng ta phải chứng kiến điều gì thế này!", Buriram Prankster bình luận thảng thốt.

Chiến thắng đầu tiên của Công An TP.HCM tại Shopee Cup cũng khiến Buriram, đội vô địch hai mùa liên tiếp, tiếp tục cơn "khát bàn thắng" ở mùa này. Trước khi thua tại Gò Đậu, đội bóng Thái Lan đã hòa Borneo 0-0 trên sân nhà.

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