HLV Arthur Diles (trái) và thủ môn Lê Giang Patrik ở cuộc họp báo sau trận - Ảnh: QUANG LIÊM

CLB Công An TP.HCM đã thắng đương kim vô địch Buriram United 1-0 ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027, diễn ra trên sân Bình Dương tối 18-11.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arthur Diles nói hôm nay CLB Công An TP.HCM đã có kết quả rất xuất sắc.

"Đội chúng tôi đã cố gắng hết sức để tập luyện, mỗi cầu thủ như một chiến binh, tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng thủ hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường có bàn thắng", ông chia sẻ.

"Đinh Quang Kiệt đá 4 trận trong 8 ngày, ông có lo quá tải không? Olaha Mạnh Đức bị đau như thế nào?", phóng viên hỏi.

"Quang Kiệt là một chàng trai trẻ. Kiệt đã vắng một số buổi tập trước trận đấu hôm nay, nên chúng tôi cố gắng kiểm soát chế độ tập luyện và ăn uống để cậu ấy phục hồi thể lực tốt nhất.

Olaha Mạnh Đức rời sân sớm vì một chấn thương nhẹ. Điều đó cũng tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt Nam khác tham gia. Khi đội đạt được bàn thắng, 10 cầu thủ trên sân lúc đó đều là người Việt Nam và một trong số họ chưa được thử nghiệm nhiều trên sân. Vì vậy, đây là một chiến thắng rất ý nghĩa", HLV Arthur Diles nói.

Về phần mình, thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik (Slovakia) chia sẻ: "Với tôi trận đấu nào cũng vậy, dù chơi cho CLB hay đội tuyển Việt Nam, tôi đều thi đấu với lòng nhiệt huyết.

Tôi cũng muốn nói thêm thành công có được là nhờ HLV và tất cả cầu thủ đã đồng lòng. Buriram United là đội bóng lớn, nhưng sắp tới tôi muốn đối đầu với nhiều CLB lớn hơn nữa".

HLV Raul Caneda của CLB Buriram United phát biểu sau trận - Ảnh: QUANG LIÊM

Đánh giá về màn trình diễn của Quốc Cường, Lê Giang Patrik nói: "Tôi và Quốc Cường đã tập cùng nhau 3 năm. Sự phát triển của Quốc Cường không chỉ thể hiện trên sân mà còn ở nỗ lực hằng ngày.

Hôm nay, Quốc Cường là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng".

Nói về cuộc đua "Quả bóng vàng Việt Nam", Lê Giang Patrik chia sẻ: "Tôi không biết kết quả Quả bóng vàng sẽ như thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng tham gia thi đấu cho CLB. Nếu có cơ hội đạt được kết quả đó, tôi sẽ rất vui. Nhưng quan trọng nhất là thành công của CLB. Đã 4 năm rồi tôi ở Việt Nam và tôi muốn tạo ra lịch sử".

Trong khi đó HLV Raul Caneda của CLB Buriram United khen CLB Công An TP.HCM đá đầy nhiệt huyết và thắng xứng đáng.

"Ở hiệp 1 trận đấu, chúng tôi kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thực hiện tốt các pha bóng trong vòng cấm đối phương", ông nói.

Nói về trận thứ 2 không thể ghi bàn ở Shopee Cup, thậm chí còn nhận thất bại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều cơ hội, nhưng đã có những diễn biến ngoài mong đợi xảy ra và đánh mất đi những cơ hội đó.

Vấn đề ở đây là chúng tôi đã cố gắng làm nhưng không thực hiện được. Không tận dụng tốt cơ hội thì thua thôi".

"Bissoli đang chấn thương nhẹ nên tôi muốn giữ chân cho trận đấu này. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tạo cơ hội thi đấu cho các chân sút còn lại của đội mình", HLV Raul Caneda lý giải việc không dùng chân sút Brazil tốt nhất của mình.