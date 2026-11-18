Khoa Ngô và các đồng đội ở CLB Công An TP.HCM thoải mái chuẩn bị cho trận đấu - Ảnh: CAHCMFC

18h hôm nay (18-11), CLB Công An TP.HCM sẽ tiếp đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) ở lượt thứ 2 bảng A Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 diễn ra trên sân Bình Dương.

Ở trận ra quân, cả 2 đội đều chỉ giành có 1 điểm. CLB Buriram United hòa Borneo (Indonesia) 0-0 trên sân nhà. Còn CLB Công An TP.HCM đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi để chủ nhà Ratchaburi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2.

Buriram United rất mạnh

Buriram United là đội bóng mạnh hơn hẳn Ratchaburi mà CLB Công An TP.HCM vừa gặp. Hai lần liên tiếp vô địch Shopee Cup mùa 2024-2025 và 2025-2026 đã là một minh chứng rõ nét.

Chưa kể, đội bóng Thái Lan đang có phong độ khá tốt ở những đấu trường tham dự. Tại Thai League 1, họ giành được 16 điểm sau 7 trận. Còn ở AFC Champions League Elite, CLB Buriram United cầm hòa hai đại diện Nhật Bản rất mạnh là Kashima Antlers (0-0) và Gamba Osaka (1-1).

Ngoài chất lượng cầu thủ Thái Lan khá tốt, sức mạnh của CLB Buriram United còn đến từ lực lượng ngoại binh chất lượng cao và rất dồi dào của mình. Như trận ra quân hòa Borneo, CLB Buriram United đá 7 ngoại binh ở đội hình xuất phát cùng 8 ngoại binh khác trong danh sách 12 cầu thủ dự bị.

Điều đáng nói là với lực lượng tốt như thế, CLB Buriram United cũng không thể ghi bàn vào lưới Borneo dù kiểm soát bóng 60% và tung ra đến 15 pha dứt điểm (nhiều gấp 3 đối thủ). Lí do là đoàn quân của HLV Raul Caneda kết thúc thiếu chính xác với chỉ 3 cú sút trúng đích.

Cải thiện khả năng dứt điểm là điều CLB Buriram United có thể làm cho trận gặp CLB Công An TP.HCM. Điều quan trọng là họ lại không có được lực lượng tốt nhất. Bởi 3 tiền vệ quan trọng Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron bận khoác áo đội tuyển Thái Lan đá King's Cup.

Olaha Mạnh Đức (7) cùng các cầu thủ CLB Công An TP.HCM ăn mừng bàn thắng vào lưới Ratchaburi ở Shopee Cup 2026-2027 - Ảnh: CAHCMFC

CLB Công An TP.HCM tin có thể làm nên bất ngờ

Chấn thương của tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng (Anh), khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở Gia Lai VTV Cup 2026, khiến CLB Công An TP.HCM mất đi một phương án tấn công quan trọng.

"Williams Minh Hoàng đang chấn thương, sẽ phải vắng mặt trong vài tuần. Nhưng mọi cầu thủ khác đã luyện tập và chuẩn bị tốt. Buriram United là đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ giỏi sẵn sàng thi đấu với họ", HLV Diles Arthur tự tin.

Với 5 ngoại binh đang ngày càng hòa nhập tốt cùng chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức thể hiện phong độ cao, CLB Công An TP.HCM có lý do để tự tin có thể làm nên bất ngờ trước nhà vô địch của giải đấu.

Olaha Mạnh Đức đã ghi bàn ở trận ra quân hòa Ratchaburi 1-1 tại Shopee Cup. Chân sút gốc Nigeria này cũng vừa ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam ở Casper Cup 2026, diễn rai trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Đá tiền đạo cắm hay tiền đạo lùi, Olaha Mạnh Đức cũng đều rất nguy hiểm. Đặc biệt là khả năng sút xa lợi hại. Đó là cơ sở để HLV Arthur Diles cho CLB Công An TP.HCM chơi tấn công nhiều hơn trước CLB Buriram United để giành kết quả tốt nhất trên sân nhà.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan thường luôn có sự so kè quyết liệt ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Trong bối cảnh chỉ giành có 1 điểm sau trận ra quân, cuộc đối đầu này càng được cả 2 đội coi trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.