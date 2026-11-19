Cảnh tượng ẩu đả khó tin ở một trận bóng đá có nhiều ngôi sao - Ảnh: AL JAZEERA

Theo Hãng thông tấn Ghana, một số cầu thủ và thành viên đội Libya lao về phía tổ trọng tài sau khi trận bóng đá kết thúc.

Hình ảnh do Al Jazeera đăng tải cho thấy một nhóm cầu thủ Libya áo đỏ vây quanh một trọng tài mặc đồ đen. Cầu thủ và thành viên hai đội sau đó cũng lao vào xô xát. Cảnh sát và nhân viên an ninh phải xuống sân can thiệp, đưa trọng tài rời khỏi khu vực hỗn loạn. Người điều khiển trận đấu là ông Gerson Adolfo Mico Esono Angono, đến từ Guinea Xích Đạo.

Trước đó, Ghana bước vào trận lượt về trên sân nhà Accra với bất lợi thua 0-1 ở Benghazi. Lord Afrifa mở tỉ số cho đội chủ nhà, nhưng Marwan Zgouzi gỡ hòa cho Libya ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, đội trưởng Aaron Essel sút phạt thành bàn, đưa Ghana vượt lên 2-1 và cân bằng tổng tỉ số hai lượt thành 2-2.

Đến cuối trận, trọng tài cho Ghana hưởng phạt đền sau khi Essel bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Dennis Phenyin Marfo sút thành công ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-1 và giúp Ghana đi tiếp với tổng tỉ số 3-2. Báo Al Wasat của Libya cho biết đội khách đã phản ứng với nhiều quyết định của trọng tài trong trận, đặc biệt là quả phạt đền ở những giây cuối.

Cảnh tượng ẩu đả trong trận - Nguồn: 3SPORTS

Đội hình đá chính của Ghana có hai gương mặt thuộc các CLB lớn của Tây Ban Nha. Tiền đạo cánh Abdul Aziz Issah khoác áo Barça Atlètic, đội B của Barcelona; còn trung vệ Oscar Naasei Opong chơi cho Real Madrid Castilla.

Ngoài Essel, người đã ra mắt tuyển Ghana năm 2025, đội chủ nhà còn có Joseph Opoku, cầu thủ chạy cánh của Swansea City từng được gọi vào danh sách sơ bộ dự World Cup 2026. Hậu vệ trái David Oduro cũng từng cùng U19 Barcelona vô địch UEFA Youth League trước khi chuyển sang Annecy của Pháp.

Trước giờ bóng lăn, Liên đoàn Bóng đá Libya từng thông báo một số thành viên đoàn U23 nước này bị hành hung trong thời gian lưu trú tại Ghana.

Về vụ ẩu đả sau trận, Adom Online đưa tin CAF dự kiến xem xét báo cáo của các bên liên quan. Đến sáng 19-11, CAF chưa công bố quyết định kỷ luật. Trong bản tin ngày 18-11, cơ quan này xác nhận Ghana sẽ gặp Niger ở vòng loại cuối vào tháng 3-2027.

Việt Nam trong nhóm thấp bé ở World Cup U17 2026 Tuyển U17 Việt Nam có chiều cao trung bình 175,24 cm, đứng thứ 42 trong 47 đội có đủ số liệu tại World Cup U17 2026.



