Pique nhận chỉ trích sau phát biểu liên quan vụ việc đau lòng của Miguel - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-11, báo Mundo Deportivo dẫn lời Chủ tịch CLB Tenerife - ông Felipe Minambres. Khi được hỏi về phát biểu của Pique, ông nói "mỗi người có quyền làm điều mình cho là phù hợp ở CLB của mình", rồi nhắn nhủ: “Đôi khi im lặng tốt hơn nhiều so với lên tiếng”.

Tranh cãi bắt đầu từ đoạn video Pique đăng trên TikTok tối 16-11. Cần biết, Pique chính là cổ đông lớn nhất của FC Andorra. Anh tiếp quản đội bóng này từ năm 2018.

Đầu tiên, Pique đưa ra phát biểu gây tranh cãi "chẳng án phạt nào có thể đưa Miguel trở lại", rồi cho rằng Owono sẽ cần nhiều thời gian hơn cả quãng nghỉ 12 trận mới có thể thi đấu trở lại.

Pique gọi vụ va chạm là "tai nạn" và cho rằng "án phạt tối đa đã quy cho thủ môn của ông trách nhiệm về một hậu quả mà anh không có lỗi". Theo Pique, mức phạt nên được xác định dựa trên chính pha tranh bóng.

Pique dẫn trường hợp Jose Corpas của Albacete, người bị cấm ba trận sau khi đá trúng đầu Quadri Liameed của Sabadell trong cùng vòng đấu.

Anh cũng nhắc lại lần va chạm với thủ môn Víctor Valdes ở bán kết lượt về Champions League gặp Chelsea năm 2012. Theo cựu trung vệ này, kể cả nếu hậu quả nghiêm trọng hơn, Valdes cũng không đáng bị quy lỗi.

Thủ môn Owono nhận án phạt nặng - Ảnh: LA NACION

Những phát biểu của Pique biến anh thành đối tượng công kích. HLV Tenerife Alvaro Cervera là người đầu tiên lên tiếng, trong cuộc họp báo trước trận Cúp Nhà vua gặp Badajoz ngày 17-11.

“Tôi nghĩ anh ấy nên xem lại tình huống. Theo tôi, pha bóng đó có thể tránh được”, Cervera nói. Trên Cadena SER, nhà báo Manu Carreno cho rằng đây là lúc Owono cần được nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần, còn việc tranh luận anh đáng bị cấm 8, 9 hay 12 trận là không đúng lúc.

Phóng viên Manoj Daswani của đài này cho biết phát biểu của Pique gây khó chịu trong phòng thay đồ Tenerife vì khơi lại nỗi đau.

Pha va chạm xảy ra ở phút 90+6 trận Tenerife gặp Andorra tại giải hạng nhì Tây Ban Nha ngày 2-11, đã tước đi mạng sống của Miguel một ngày sau đó.

Owono giơ chân cao và dùng lực quá mức khi tranh bóng. Hầu hết làng bóng đá đều cho rằng đây là một pha phạm lỗi quá thô bạo, gần như ác ý của Owono với Miguel.

Thủ môn vào bóng gây chết người ở Tây Ban Nha nhận án phạt Thủ môn Jesus Owono (CLB Andorra) cuối cùng đã nhận án phạt nặng, sau pha vào bóng nguy hiểm khiến tiền đạo Jesus de Miguel qua đời.



