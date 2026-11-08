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Vụ cầu thủ Miguel qua đời: Đội bóng sẽ bảo trợ con gái anh trong hơn 16 năm tới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau cái chết đầy thương tâm của tiền đạo Jesus de Miguel, ban lãnh đạo CLB Tenerife cam kết bảo trợ con gái anh đến tuổi trưởng thành, để bé Carla không phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn.

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Cầu thủ xấu số Miguel và cô con gái vẫn còn bé bỏng - Ảnh: INSTAGRAM

 “Carla sẽ không bao giờ đơn độc”, Rayco Garcia, cổ đông lớn nhất của Tenerife, khẳng định trong lễ tưởng niệm Jesus de Miguel tại sân Heliodoro Rodriguez Lopez ngày 8-11 (giờ Việt Nam)

Giữa nỗi đau từ cái chết đầy thương tâm của cầu thủ 30 tuổi, lời hứa dành cho cô con gái bé bỏng của anh trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động nhất buổi lễ.

Theo Hãng tin EFE, García tuyên bố: “Tất cả chúng ta sẽ cùng bảo trợ cháu cho đến khi cháu đủ 18 tuổi”. Ông khẳng định tập thể Tenerife sẽ chăm lo để Carla không thiếu thốn và có thể nhìn về hòn đảo này với nụ cười.

Carla mới 16 tháng tuổi khi mất cha. Tương lai của bé giờ trở thành trách nhiệm mà đội bóng Tây Ban Nha muốn cùng gia đình gánh vác.

Globo ngày 8-11 dẫn cuộc phỏng vấn của The Athletic với giám đốc điều hành Tenerife Antonio Manuel Porro Granados, xác nhận CLB sẽ hỗ trợ Carla đến năm 18 tuổi. Ý tưởng xuất phát từ Garcia và nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo.

Tenerife muốn giúp đỡ gia đình vượt trên những nghĩa vụ pháp lý, đồng thời tìm thêm các nguồn hỗ trợ tài chính. Granados thừa nhận không điều gì có thể bù đắp mất mát, nhưng CLB mong giảm bớt những khó khăn vật chất mà người thân của De Miguel phải đối diện.

Tại lễ tưởng niệm, đội trưởng Enric Gallego nhiều lần nghẹn ngào khi đọc lời tiễn biệt đồng đội. Anh gửi sự động viên đến Maria, bạn đời của De Miguel, bé Carla và cha mẹ tiền đạo quá cố, khẳng định họ vẫn có cả gia đình Tenerife bên cạnh.

Buổi lễ diễn ra ngay trên sân bóng mà ít ngày trước De Miguel còn thi đấu. Đại diện nhiều CLB Tây Ban Nha đến chia buồn; trên khán đài, người hâm mộ cùng hô vang tên anh.

Vụ cầu thủ Miguel qua đời: Tenerife sẽ bảo trợ con gái anh trong hơn 16 năm tới - Ảnh 1.

Đội trưởng Enric Gallego nghẹn ngào phát biểu tại lễ tưởng niệm Jesus de Miguel - Ảnh: EFE

Sự chung tay còn vượt khỏi Tenerife. Burgos thông báo dành toàn bộ tiền bán vé trận tiếp đội bóng này, dự kiến diễn ra tháng 3-2027, để hỗ trợ gia đình De Miguel.

Trong khi đó, cuộc quyên góp do tiền đạo Fran Sol phát động đã vượt 100.000 euro tính đến ngày 6-11, theo Gazzetta dello Sport. Álvaro Morata, Pedro Porro và Alex Baena nằm trong số những cầu thủ đóng góp.

De Miguel bị thương nặng sau pha va chạm với thủ môn Jesus Owono trong trận Tenerife gặp Andorra ngày 2-11. Anh được cấp cứu rồi chuyển đến bệnh viện, nhưng qua đời sáng hôm sau.

Người cha đã không thể trở về với Carla. Còn Tenerife hứa sẽ ở lại bên bé, suốt chặng đường đến tuổi trưởng thành.

Vụ cầu thủ Miguel qua đời: đội bóng sẽ bảo trợ con gái anh trong hơn 16 năm tới - Ảnh 4.Luật bóng đá có thể thay đổi nhiều chỗ sau cái chết thương tâm của Miguel

Cái chết thương tâm của tiền đạo Jesus de Miguel sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn đối phương đang làm dấy lên nhiều lời kêu gọi thay đổi luật bóng đá.

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