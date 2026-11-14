Thủ môn vào bóng gây chết người ở Tây Ban Nha nhận án phạt

Thủ môn Jesus Owono bị cấm thi đấu 12 trận, sau khi vào bóng khiến tiền đạo đối phương qua đời - Ảnh: AFP

Cụ thể, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định cấm thi đấu 12 trận đối với thủ môn Owono. Hình phạt này chiếu theo điều 102 của quy chế kỷ luật, quy định về hành vi bạo lực trong khi thi đấu dẫn đến thương tích hoặc hậu quả nghiêm trọng.

Bị cấm 12 trận là mức phạt kịch khung, nhưng những gì thủ môn Owono gây ra vẫn đang khiến một bộ phận CĐV giận dữ.

Nhiều người tin rằng thủ môn Owono nên bị truy tố hình sự, nhưng điều này đã sớm bị bác bỏ.

Owono được cho là đang cân nhắc việc giải nghệ, sau khi vào bóng gây ra cái chết cho đồng nghiệp.

Bi kịch xảy ra trong trận Tenerife tiếp Andorra trên sân Heliodoro Rodríguez López tối 2-11. Khi hai đội đang hòa 2-2 và trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, De Miguel (Tenerife) băng lên đón đường chuyền dài từ đồng đội.

Nhận thấy nguy hiểm, thủ môn Jesus Owono của Andorra lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng. Tuy nhiên trong pha tranh chấp ở tốc độ cao, Owono bật lên với chân và đầu gối đưa lên rất cao, tạo ra cú va chạm dữ dội vào vùng ngực của De Miguel.

Cầu thủ tiền đạo 30 tuổi bị ngừng tuần hoàn, hô hấp sau cú va chạm và phải được hồi sức, trước khi chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Trọng tài Manuel Angel Perez Hernandez lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Owono. Trận đấu phải dừng khoảng 10 phút để cấp cứu. Sau khi trao đổi với đội trưởng và đại diện hai CLB, trọng tài quyết định đình chỉ trận đấu do các cầu thủ không còn đủ tâm lý tiếp tục thi đấu.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng tương đối ổn định dù vẫn rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên đến rạng sáng 3-11, CLB phát đi thông báo đáng lo ngại khi tình trạng thần kinh của tiền đạo người Tây Ban Nha xấu đi. Vài giờ sau, anh trút hơi thở cuối cùng.