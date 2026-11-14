Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thủ môn vào bóng gây chết người ở Tây Ban Nha nhận án phạt

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Thủ môn Jesus Owono (CLB Andorra) cuối cùng đã nhận án phạt nặng, sau pha vào bóng nguy hiểm khiến tiền đạo Jesus de Miguel qua đời.

- Ảnh 1.

Thủ môn Jesus Owono bị cấm thi đấu 12 trận, sau khi vào bóng khiến tiền đạo đối phương qua đời - Ảnh: AFP

Cụ thể, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định cấm thi đấu 12 trận đối với thủ môn Owono. Hình phạt này chiếu theo điều 102 của quy chế kỷ luật, quy định về hành vi bạo lực trong khi thi đấu dẫn đến thương tích hoặc hậu quả nghiêm trọng.  

Bị cấm 12 trận là mức phạt kịch khung, nhưng những gì thủ môn Owono gây ra vẫn đang khiến một bộ phận CĐV giận dữ.

Nhiều người tin rằng thủ môn Owono nên bị truy tố hình sự, nhưng điều này đã sớm bị bác bỏ. 

Owono được cho là đang cân nhắc việc giải nghệ, sau khi vào bóng gây ra cái chết cho đồng nghiệp. 

Bi kịch xảy ra trong trận Tenerife tiếp Andorra trên sân Heliodoro Rodríguez López tối 2-11. Khi hai đội đang hòa 2-2 và trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng, De Miguel (Tenerife) băng lên đón đường chuyền dài từ đồng đội.

Nhận thấy nguy hiểm, thủ môn Jesus Owono của Andorra lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng. Tuy nhiên trong pha tranh chấp ở tốc độ cao, Owono bật lên với chân và đầu gối đưa lên rất cao, tạo ra cú va chạm dữ dội vào vùng ngực của De Miguel.

Cầu thủ tiền đạo 30 tuổi bị ngừng tuần hoàn, hô hấp sau cú va chạm và phải được hồi sức, trước khi chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Trọng tài Manuel Angel Perez Hernandez lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Owono. Trận đấu phải dừng khoảng 10 phút để cấp cứu. Sau khi trao đổi với đội trưởng và đại diện hai CLB, trọng tài quyết định đình chỉ trận đấu do các cầu thủ không còn đủ tâm lý tiếp tục thi đấu.

Ban đầu, Tenerife thông báo De Miguel đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng tương đối ổn định dù vẫn rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên đến rạng sáng 3-11, CLB phát đi thông báo đáng lo ngại khi tình trạng thần kinh của tiền đạo người Tây Ban Nha xấu đi. Vài giờ sau, anh trút hơi thở cuối cùng.

- Ảnh 2.Luật bóng đá có thể thay đổi nhiều chỗ sau cái chết thương tâm của Miguel

Cái chết thương tâm của tiền đạo Jesus de Miguel sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn đối phương đang làm dấy lên nhiều lời kêu gọi thay đổi luật bóng đá.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Jesus Owono Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha Tenerife Miguel Tây ban Nha

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất