U17 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Bỉ ở trận ra quân World Cup U17 2026 - Ảnh: VFF

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dành những lời khen đặc biệt cho bàn thắng mở tỉ số của U17 Việt Nam (Lê Sỹ Bách) ngay phút thứ 4.

FIFA mô tả đây là một pha đánh gót "không thể tin nổi", đưa bóng từ quả phạt góc vào góc cao khung thành Bỉ. Trong phiên bản tiếng Pháp, FIFA còn sử dụng từ "zlatanesque", ám chỉ những pha xử lý ngẫu hứng, đầy kỹ thuật của danh thủ Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic.

FIFA cũng thừa nhận Bỉ đã trải qua một phen hú vía trước đại diện Đông Nam Á, đặc biệt khi Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 vào cuối trận.

Trong khi đó, truyền thông Bỉ đồng loạt bày tỏ sự kinh ngạc trước hai pha lập công của các cầu thủ Việt Nam.

Tờ Walfoot giật tít: "Các tài năng trẻ Bỉ phải nhận bàn thua, nhưng vẫn khởi đầu World Cup thành công".

Tác giả Scott Crabbé mô tả pha đánh gót của Sỹ Bách là một khoảnh khắc ngẫu hứng tuyệt đẹp, khiến thủ môn Mattis Seghers hoàn toàn bất ngờ. Đáng chú ý, Walfoot xem đây là ứng viên cho bàn thắng đẹp nhất giải dù World Cup U17 mới bước sang ngày thi đấu thứ hai.

Tương tự, tờ VoetbalNieuws đặt tít: "Bất chấp hai siêu phẩm, các cầu thủ trẻ Bỉ vẫn giành chiến thắng tại World Cup U17".

Tờ báo nhận xét Sỹ Bách đã thực hiện một pha đánh gót tuyệt đỉnh khiến thủ môn Bỉ bất lực. Đến cuối trận, Nguyễn Lực lại tạo nên một bàn thắng kiểu Olympic (gol Olimpico), thuật ngữ từ Argentina chỉ tình huống ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc.

Theo VoetbalNieuws, siêu phẩm này khiến trận đấu bất ngờ trở nên căng thẳng, dù trước đó Bỉ đã dẫn cách biệt hai bàn.

Đài RTBF của Bỉ cũng có bài viết với tiêu đề đáng chú ý: "Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Việt Nam khiến các tài năng trẻ Bỉ phải lo lắng, trước khi giành chiến thắng ở trận mở màn".

Trong khi đó, Sporza nhấn mạnh pha ghi bàn trực tiếp từ phạt góc của Nguyễn Lực khiến Bỉ phải hồi hộp trong những phút cuối. Tờ VoetbalPrimeur thậm chí nhận xét những quả phạt góc của Việt Nam thực sự trở thành vấn đề đối với hàng phòng ngự Bỉ.

Không chỉ xuất hiện trên báo chí, pha đánh gót của Sỹ Bách còn được tài khoản chuyên theo dõi tài năng trẻ Vez Scouting chia sẻ trên mạng xã hội X, kèm lời giới thiệu đây là một bàn thắng khó tin.

Trên diễn đàn bóng đá quốc tế Reddit, nhiều cổ động viên cũng không giấu được sự thích thú.

Một người bình luận: "Cậu ấy hẳn đã tập luyện pha bóng này rồi. Cú dứt điểm phi thường ấy khiến người ta gần như quên mất rằng pha di chuyển trước đó cũng tuyệt vời không kém".

Người khác nhắc đến cả hai pha lập công: "Bàn thứ hai của họ còn được ghi trực tiếp từ phạt góc. Đúng là đội bóng chỉ chuyên ghi những siêu phẩm".

Thậm chí, một cổ động viên còn hài hước dự đoán: "Việt Nam sẽ vô địch World Cup 2034. Cứ ghi nhớ lời tôi nói".