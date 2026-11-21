Vụ bê bối diễn ra ở CLB Jeonnam Dragons (áo vàng) của Hàn Quốc - Ảnh: KLEAUGE

Theo Hãng tin Yonhap, Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc (K-League) quyết định cấm cầu thủ nói trên thi đấu 10 trận, đồng thời phạt 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng). Đây là án phạt được đưa ra sau 2 phiên họp kỷ luật vào ngày 5 và 18-11, trước khi công bố với giới truyền thông mới đây.

Người bị xử phạt được báo chí Hàn Quốc giấu danh tính, gọi là cầu thủ A, từng khoác áo Jeonnam Dragons tại K-League 2 (giải hạng nhì Hàn Quốc). Anh bị cáo buộc thường xuyên bắt nạt, đánh đập một đồng đội trẻ tuổi hơn, được gọi là cầu thủ B, từ giữa năm 2026.

Theo cuộc điều tra của báo Xportsnews, hành vi bạo hành không chỉ dừng lại ở những lời chửi mắng. Gia đình nạn nhân tố cáo A từng dùng dao đe dọa, đấm khoảng 20 cú vào mặt đàn em và dùng chai bia đánh vào đầu người này.

Mẹ nạn nhân kể rằng có lần A gí dao vào cổ con trai bà, hỏi đó là dao thật hay giả. Trong một lần khác, A liên tục đấm khiến mặt B sưng vù. Tuy nhiên vì quá sợ hãi, cầu thủ trẻ không dám tố cáo, thậm chí phải tìm lý do để giải thích với những người xung quanh.

Nạn nhân còn thường xuyên bị gọi đến phòng riêng, phải chịu đựng những trận chửi mắng kéo dài nhiều giờ. Có lần, B sợ đến mức phải ngồi ngoài một quán cà phê đã đóng cửa, chờ đến khuya mới dám trở về nơi ở.

Đỉnh điểm xảy ra tối 14-10, khi A uống rượu rồi nhắn tin yêu cầu đàn em phơi quần áo giúp mình. Do đang ngủ, B không đọc tin nhắn. Sau đó, A gọi cầu thủ này đến phòng, đánh vào vai và liên tục chửi mắng hơn một giờ vì không làm theo yêu cầu.

Không thể chịu đựng thêm, B bỏ chạy khỏi phòng, liên lạc với gia đình rồi báo cáo sự việc cho ban huấn luyện.

Jeonnam Dragons lập tức xác minh, tách hai cầu thủ trước khi chấm dứt hợp đồng với A ngày 19-10. Ba ngày sau, CLB đăng thông báo xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận đã xảy ra tình trạng uống rượu, bắt nạt và bạo lực trong nội bộ.

Ngày 18-11, K-League giải thích án phạt được quyết định dựa trên lời khai, bằng chứng do hai bên cung cấp và những hành vi đã được xác minh. Ban kỷ luật cũng xem xét tình tiết A thừa nhận một phần sai phạm và từng đến xin lỗi nạn nhân cùng gia đình.

Tuy nhiên gia đình B phản đối mức phạt này. Họ cho rằng những hành vi bị tố cáo có tính chất nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến án tù nếu được chứng minh tại tòa.

Trao đổi với Xportsnews, mẹ nạn nhân khẳng định gia đình không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng A thiếu thành khẩn. Bản thân B cũng phải điều trị tâm lý sau những tháng ngày sống trong sợ hãi.

Đáng chú ý, một khía cạnh khác gây tranh luận tại Hàn Quốc là danh tính cầu thủ bạo hành vẫn chưa được công bố.

Trong tất cả thông báo chính thức, Jeonnam Dragons và K-League đều chỉ sử dụng tên gọi cầu thủ A. Các hãng truyền thông lớn như Yonhap, MBC hay SBS cũng không tiết lộ tên thật, dù người này đã bị CLB chấm dứt hợp đồng và nhận án kỷ luật.

Trên diễn đàn Clien, một số cư dân mạng yêu cầu công khai danh tính để ngăn cầu thủ này tiếp tục hoạt động bóng đá.

Một số CĐV còn tuyên bố: "Việc tìm ra danh tính chỉ cần chờ vài ngày là xong, khi có một cầu thủ đột ngột biến mất khỏi đội hình của Jeonnam Dragons.

Trong khi đó gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cảnh sát với các cáo buộc liên quan hành hung, đe dọa bằng hung khí và cưỡng ép.

Vì vậy dù án kỷ luật thể thao đã được công bố, vụ bê bối tại Jeonnam Dragons vẫn chưa khép lại. Những cáo buộc nghiêm trọng nhất hiện còn chờ kết luận của cơ quan điều tra và phán quyết từ tòa án.