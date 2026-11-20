Holgado trong màu áo Malaysia, trước khi nhận án phạt - Ảnh: FAM

Ngày 19-11, CLB DPMM thông báo đã nhận được sự chấp thuận của Ban tổ chức Giải vô địch Malaysia (MFL) để chiêu mộ Holgado. Do đang là cầu thủ tự do, anh có thể được đăng ký thi đấu ngay, thay vì phải chờ kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

Tuy nhiên, đội bóng cho biết hợp đồng vẫn đang chờ hoàn tất. DPMM cũng thừa nhận nỗi lo lớn nhất là thể lực và cảm giác thi đấu của tiền đạo 31 tuổi sau thời gian dài vắng mặt.

DPMM thực tế vẫn thi đấu tại Giải vô địch Malaysia. Đây là CLB chuyên nghiệp của Brunei được mời tham gia hệ thống thi đấu nước láng giềng, chứ không phải đội bóng Malaysia đặt trụ sở ở nước ngoài.

DPMM từng góp mặt ở giải Malaysia, sau đó chuyển sang Singapore và hai lần vô địch quốc gia này vào các năm 2015, 2019.

Tháng 5-2025, đội được FIFA chấp thuận trở lại Giải vô địch Malaysia. Một tháng sau, DPMM ký thỏa thuận tham dự trong giai đoạn 2025-2028.

Theo MFL, sự hiện diện của DPMM nhằm tăng tính cạnh tranh, sức hút thương mại cho giải đấu, đồng thời giúp bóng đá Brunei có môi trường phát triển chuyên nghiệp hơn.

DPMM đóng quân tại Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei, trên đảo Borneo. Quốc gia này thực tế có chung biên giới với bang Sarawak của Malaysia. Tuy nhiên, Brunei lại cách xa những trung tâm bóng đá lớn ở bán đảo Malaysia, bị ngăn cách bởi Biển Đông.

Khoảng cách địa lý khiến việc di chuyển giữa Brunei và nhiều địa phương của Malaysia tương đối phức tạp. Thậm chí, DPMM phải cam kết tài trợ chi phí đi lại cho các CLB Malaysia đến thi đấu tại Brunei.

Với Holgado, chuyển đến một đội bóng có trụ sở xa những trung tâm bóng đá lớn, dù vẫn chơi ở giải Malaysia, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành trình sự nghiệp.

Năm 2023, anh ghi 16 bàn cho Coquimbo Unido ở Giải vô địch Chile, trước khi chuyển sang América de Cali của Colombia. Trong hai năm tại đây, tiền đạo sinh tại Argentina ghi 18 bàn sau 77 trận.

Tháng 6-2025, Holgado từng ghi bàn vào lưới Việt Nam trong chiến thắng 4-0 của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng chỉ vài tháng sau, FIFA xác định hồ sơ chứng minh tư cách khoác áo tuyển Malaysia của anh và sáu cầu thủ khác bị làm giả.

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) sau đó giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng, chỉ điều chỉnh phạm vi xử phạt để các cầu thủ được tập luyện trong thời gian thụ án. Còn tuyển Malaysia bị xử thua Việt Nam và nhiều trận khác.

Đầu năm 2026, Holgado được cho Coquimbo Unido mượn nhưng chỉ có ba lần ra sân, không ghi bàn. Tháng 8, anh chấm dứt hợp đồng với América de Cali theo thỏa thuận và trở thành cầu thủ tự do. Có thời điểm truyền thông Malaysia còn đưa tin tiền đạo này cân nhắc giải nghệ sớm.

Án cấm thi đấu đã hết hiệu lực từ ngày 31-10, mở đường để Holgado trở lại sân cỏ.

DPMM không phải đội bóng yếu. Tuy nhiên, từ chỗ thi đấu ở những giải hàng đầu Nam Mỹ đến việc tìm kiếm cơ hội tại một CLB Brunei, sự nghiệp của Holgado rõ ràng đã có bước thụt lùi nghiêm trọng.