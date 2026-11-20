Bóng đá Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió - Ảnh: REUTERS

Thông tin gây sốc nói trên được truyền thông Hàn Quốc đăng tải liên tục từ ngày 16-11 đến nay. Từ chỗ chỉ là "tin đồn", làng bóng đá xứ sở kim chi đang dần lo lắng về một lệnh cấm gây sốc.

FIFA gửi văn bản cảnh báo Hàn Quốc

Báo JoongAng Ilbo là cơ quan truyền thông đầu tiên của Hàn Quốc đăng tải thông tin này. Ngày 16-11, JoongAng Ilbo đăng bài phân tích mang tiêu đề "Bóng đá Hàn Quốc đứng trước thời kỳ đen tối, chưa thấy lối thoát".

Tờ báo cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) có thể bị FIFA trừng phạt vì những tranh cãi liên quan cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo.

Nếu bị đình chỉ tư cách thành viên, các đội tuyển Hàn Quốc có nguy cơ mất quyền dự World Cup, Asian Cup và những giải quốc tế khác. Hoạt động chuyển nhượng cầu thủ ra nước ngoài cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, một quan chức KFA thừa nhận với JoongAng Ilbo rằng họ từng nghĩ thất bại tại World Cup 2026 đã là đáy vực, nhưng "hóa ra bên dưới vẫn còn những tầng hầm khác".

Người này lo ngại nếu FIFA áp dụng án phạt, các nhà tài trợ có thể hủy hợp đồng, đẩy KFA vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, khi đội bóng xứ kim chi bị loại ngay vòng bảng. Kết quả này khiến Chủ tịch KFA Chung Mong Gyu phải từ chức vào tháng 7, sau 13 năm lãnh đạo.

Trước sức ép cải tổ bóng đá, Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy thành lập Ủy ban Cải cách bóng đá, với sự tham gia của cựu danh thủ Park Ji Sung.

Ủy ban đề xuất thay đổi đáng kể cách bầu chủ tịch KFA. Theo đó, số cử tri được mở rộng từ 192 lên khoảng 20.000 người, đồng thời áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Tuy nhiên, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không đồng tình. Ngày 7-11, hai tổ chức gửi văn bản chung cho KFA, bày tỏ quan ngại về tính đại diện, quy trình bầu cử và khả năng bảo đảm bí mật lá phiếu.

Quyền chủ tịch KFA, ông Lee Yong Soo - Ảnh: SEDAILY

Theo Sports Chosun, FIFA còn viện dẫn điều 14 và 19 trong điều lệ, yêu cầu các liên đoàn thành viên hoạt động độc lập, không chịu sự can thiệp không phù hợp từ bên ngoài.

Điều này đặc biệt nhạy cảm bởi ủy ban cải cách được thành lập dưới sự thúc đẩy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

FIFA cảnh báo nếu KFA không tuân thủ khuyến nghị, vụ việc có thể được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét những biện pháp tiếp theo.

Trước tình hình đó, KFA phải hủy các cuộc họp dự kiến ngày 9-11, đồng thời hoãn kế hoạch bầu chủ tịch mới vào ngày 18-12.

Báo chí Hàn Quốc chỉ trích dữ dội

Sports Chosun nhận định một án phạt đình chỉ từ FIFA, nếu xảy ra, sẽ là thảm họa đối với bóng đá Hàn Quốc, bởi hậu quả không chỉ giới hạn ở đội tuyển nam mà còn ảnh hưởng đến các đội trẻ và câu lạc bộ.

Seoul Shinmun dẫn lời một nhân vật am hiểu bóng đá nước này, chỉ trích ủy ban cải cách gần như chỉ thực hiện đúng những điều FIFA đã nhiều lần cảnh báo không nên làm.

Trong khi đó, tờ The Fact ngày 10-11 đăng bài bình luận yêu cầu Park Ji Sung lên tiếng giải thích và Bộ Văn hóa rút khỏi quá trình xây dựng quy chế bầu cử.

Tác giả Park Soon Gyu nhận định những người đứng đầu công cuộc cải tổ phải chịu trách nhiệm khi kế hoạch bầu chủ tịch KFA rơi vào bế tắc.

Hai cựu danh thủ Park Ji Sung và Ahn Jung Hwan (trái) bị truyền thông Hàn Quốc réo tên liên tục thời gian qua - Ảnh: NEWSIS

Ở chiều ngược lại, Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho rằng FIFA chưa hiểu đầy đủ tình hình trong nước và tuyên bố sẽ tiếp tục giải thích để tìm tiếng nói chung.

Đáng chú ý, báo Xportsnews đã đặt vấn đề liệu Hàn Quốc có thể vắng mặt tại World Cup 2030 hay không.

Tờ báo phân tích nếu FIFA áp dụng án đình chỉ kéo dài 2-3 năm, đội tuyển Hàn Quốc có thể không được tham dự vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á.

Đây không phải mối lo thiếu cơ sở. Năm 2015, FIFA từng đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Indonesia vì sự can thiệp của chính quyền. Hậu quả là đội tuyển Indonesia bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Kuwait cũng từng chịu án phạt tương tự, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình vòng loại World Cup 2018.

Trước mắt, KFA phải tìm được giải pháp cải tổ phù hợp với quy định quốc tế, đồng thời cố gắng bầu chủ tịch mới trước tháng 3-2027.

Nếu không thể giải quyết cuộc khủng hoảng, Hàn Quốc có nguy cơ phải trả một cái giá rất đắt, mà việc giành vé dự World Cup vốn luôn là điều nghiễm nhiên với họ - giờ đây đang bị đe dọa.

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