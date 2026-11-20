Bồ Đào Nha đối mặt lịch thi đấu gian nan ở UEFA Nations League - Ảnh: REUTERS

Buổi lễ được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức tại Nyon, Thụy Sĩ vào chiều ngày 20-11. Theo kết quả bốc thăm, Bồ Đào Nha sẽ gặp Hà Lan ở tứ kết, trong khi Tây Ban Nha đụng độ Pháp. Hai cặp đấu còn lại là Na Uy - Anh và Bỉ - Đức.

Trong đó Bồ Đào Nha được xem là một trong những đội gặp bất lợi lớn nhất về nhánh đấu. Nếu vượt qua Hà Lan, họ sẽ đối đầu đội thắng trong cuộc đại chiến Tây Ban Nha - Pháp tại bán kết.

Điều này đồng nghĩa Bồ Đào Nha có thể phải lần lượt đánh bại hai đối thủ hàng đầu châu Âu mới có thể giành quyền vào chung kết.

Cuộc đối đầu Hà Lan - Bồ Đào Nha là màn tái hiện trận chung kết Nations League đầu tiên năm 2019. Khi đó Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Goncalo Guedes, để đăng quang trên sân nhà.

Bồ Đào Nha cũng là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, với hai chức vô địch. Lần gần nhất vào năm 2025, họ hòa Tây Ban Nha 2-2 sau 120 phút, trước khi thắng 5-3 trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên hành trình bảo vệ ngôi vương lần này được dự báo khó khăn hơn nhiều, khi họ không còn Ronaldo trong đội.

Ở vòng bảng, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng A4 với 15 điểm, xếp trên Na Uy, Đan Mạch và Xứ Wales. Thành tích này giúp họ được xếp vào nhóm hạt giống, qua đó có lợi thế thi đấu trận lượt về tứ kết trên sân nhà.

Trong khi đó Tây Ban Nha - Pháp được xem là cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 8 đội. Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch thế giới và châu Âu, còn Pháp sở hữu vô số siêu sao tấn công.

Kết quả bốc thăm UEFA Nations League - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Ở nhánh còn lại, tuyển Anh tái ngộ Na Uy sau cuộc đối đầu tại tứ kết World Cup 2026. Trong khi đó, Đức phải vượt qua Bỉ nếu muốn tiến vào bán kết.

Theo thể thức, các trận tứ kết diễn ra hai lượt sân nhà, sân khách. 4 đội thắng giành quyền tham dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6-2027.

Lượt đi dự kiến diễn ra ngày 25 hoặc 27-3-2027, lượt về ngày 28 hoặc 30-3. Các đội đứng trước thi đấu lượt đi trên sân nhà.

UEFA chưa công bố ngày và giờ cụ thể của từng cặp đấu. Theo khung giờ quy định, các trận tứ kết có thể bắt đầu lúc 18h hoặc 20h45 giờ Trung Âu, tương ứng khoảng 23h đến 2h45 hôm sau theo giờ Việt Nam, tùy ngày thi đấu và việc chuyển sang giờ mùa hè.

Hai trận bán kết dự kiến diễn ra lúc 2h sáng 10 và 11-6-2027 (giờ Việt Nam). Trận tranh hạng ba dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 13-6, còn chung kết lúc 2h sáng 14-6 theo giờ Việt Nam. Địa điểm tổ chức vòng chung kết bốn đội sẽ được UEFA xác định sau.