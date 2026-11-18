Na Uy giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết UEFA Nations League nhóm A - Ảnh: REUTERS

Tám đội đi tiếp gồm Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Na Uy. Trong đó, Pháp, Đức, Anh và Bồ Đào Nha đứng đầu bốn bảng, được xếp hạt giống khi bốc thăm tứ kết UEFA Nations League nhóm A.

Trận đấu quyết định tại Copenhagen chứng kiến Đan Mạch dẫn Na Uy 2-0 chỉ sau 14 phút nhờ Rasmus Hojlund và Pierre-Emile Hojbjerg. Tuy nhiên, Erling Haaland rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ, Martin Odegaard gỡ hòa phút 83, rồi Haaland thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-2.

Na Uy và Đan Mạch cùng kết thúc với 9 điểm, nhưng đội bóng của Haaland giành ngôi nhì bảng A4 nhờ thắng cả hai lượt đối đầu. Đan Mạch đánh mất vé tứ kết dù chỉ cần hòa ở trận cuối.

Ở trận cùng giờ tại Cardiff, Bồ Đào Nha cũng ngược dòng thắng Xứ Wales 3-2. Bruno Fernandes mở tỉ số, trước khi David Brooks và Sorba Thomas giúp chủ nhà vượt lên.

Pedro Neto gỡ hòa, còn Carlos Forbs ghi bàn quyết định ở phút 70. Đội khách bảo vệ được chiến thắng dù Neto bị đuổi ở phút 74, qua đó đứng đầu bảng A4 với 15 điểm.

Ba bảng còn lại đã hoàn tất trước đó. Tại bảng A1, Pháp đứng nhất với 13 điểm, Bỉ xếp nhì với 12 điểm.

Ở bảng A2, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 11 điểm, nhưng Đức và Hà Lan lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu sau khi áp dụng các tiêu chí đối đầu. Tại bảng A3, Anh đứng trên Tây Ban Nha dù 2 đội cùng có 15 điểm.

Lễ bốc thăm vòng loại trực tiếp và các trận tranh suất thăng, trụ hạng diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ, lúc 18h ngày 20-11 theo giờ Việt Nam.

Theo điều lệ UEFA, mỗi đội nhất bảng sẽ gặp một đội nhì thuộc bảng khác. Vì vậy, Bồ Đào Nha có thể chạm trán Bỉ, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha; còn Na Uy có thể gặp Pháp, Đức hoặc Anh.

Tứ kết thi đấu hai lượt sân nhà và sân khách, với các đội nhất bảng được chơi trận lượt về trên sân nhà. Bốn đội thắng giành quyền dự vòng chung kết gồm bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết.

Các trận tứ kết được tổ chức trong khoảng ngày 25 đến 30-3-2027. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 9 đến 13-6-2027, khi Bồ Đào Nha tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.