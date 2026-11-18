Carlos Forbs là người được chọn mặc áo số 7 của Bồ Đào Nha sau kỷ nguyên Ronaldo - Ảnh: REUTERS

Cuộc so tài ở lượt cuối bảng A4 Nations League diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục thay nhau dẫn trước. Bồ Đào Nha mở tỉ số, bị chủ nhà vượt lên rồi giành lại chiến thắng nhờ cầu thủ mặc chính chiếc áo số 7 do Ronaldo để lại.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này với sức ép cực lớn. Ở trận đầu tiên sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia, đoàn quân của HLV Jorge Jesus thua đậm Đan Mạch 1-4. Dù đã cầm chắc vé đi tiếp, Bồ Đào Nha vẫn cần chiến thắng để giải tỏa sức ép.

Phút 11, Bruno Fernandes đưa đội khách vượt lên. Joao Neves đoạt bóng bên phần sân đối phương rồi chuyền cho đội trưởng Man United dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Danny Ward. Đây là bàn thắng thứ 30 của tiền vệ này cho tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, Xứ Wales chỉ mất hai phút để đáp trả. Harry Wilson tung cú sút khiến Diogo Costa phải cản phá. Đội chủ nhà tiếp tục giữ được bóng, trước khi Rubin Colwill chuyền cho David Brooks dứt điểm chân trái trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1.

Phút 40, Sorba Thomas giúp khán giả Cardiff vỡ òa. Từ một pha phản công nhanh, anh bứt tốc bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chân phải qua thủ môn Costa, đưa Xứ Wales vượt lên dẫn 2-1.

Nhưng lợi thế ấy cũng nhanh chóng biến mất. Phút 43, Pedro Neto ghi bàn từ đường chuyền của Francisco Trincao, giúp Bồ Đào Nha khép lại hiệp đầu với tỉ số 2-2. Hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi với bốn bàn thắng chỉ trong hơn nửa giờ.

Forbs ghi bàn thắng đẹp mắt cho Bồ Đào Nha - Ảnh: INSTAGRAM

Sang hiệp hai, Neto suýt hoàn tất cú đúp nhưng cú sút của anh đưa bóng trúng cột dọc. Bước ngoặt về nhân sự đến khi Bồ Đào Nha tung Joao Felix và Carlos Forbs vào thay Goncalo Ramos cùng Trincao.

Phút 70, Forbs tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp khi anh nhận bóng bên phải, ngoặt vào trong vượt qua Ben Davies rồi sút chìm chéo góc, nâng tỉ số lên 3-2.

Đáng chú ý, Forbs thi đấu với áo số 7 vốn gắn liền với Ronaldo. Cầu thủ chạy cánh của Club Brugge được trao số áo này trong đợt tập trung tháng 11 và tiếp tục sử dụng ở chuyến làm khách tại Cardiff. Chính anh trở thành người ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha.

Tình huống Neto lãnh thẻ đỏ - Ảnh: THE GUARDIAN

Dù vậy, đội khách phải trải qua những phút cuối căng thẳng. Neto nhận 2 thẻ vàng trong chưa đầy hai phút vì phạm lỗi với Josh Sheehan rồi vào bóng với Brennan Johnson, dẫn đến việc bị đuổi ở phút 74.

Chơi thiếu người, Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ được lợi thế mong manh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha hoàn tất giai đoạn vòng bảng UEFA Nations League với ngôi đầu bảng A4 (tức bảng 4 nhóm A). Họ có 15 điểm, xếp trên lần lượt Na Uy, Đan Mạch (cùng 9 điểm) và Xứ Wales.