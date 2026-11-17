HLV Jorge Jesus thông cảm cho lời nói của mẹ Ronaldo sau thất bại của tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Trước đó, xuất hiện tại sự kiện do hội từ thiện và xã hội Leoes de Portugal tổ chức, bà Dolores đã không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến hoàn cảnh của con trai Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo đang rất buồn, con tôi vốn mong mọi chuyện diễn ra khác đi. Nó buồn vì họ đã lừa gạt nó và tôi cũng buồn. Giờ thì họ đã thua Đan Mạch ở Braga. Một thất bại đáng đời, tôi cảm thấy vui vì Bồ Đào Nha đã thua trận. Họ đã không tôn trọng con trai tôi", mẹ Ronaldo phát ngôn gây sốc dư luận.

Không dừng lại ở đó, khi được hỏi về mối quan hệ giữa CR7 và các đồng đội tại đội tuyển quốc gia, bà Dolores đưa ra câu trả lời gây choáng váng:

"Không, không một ai cả. Đó là những gì tôi cảm nhận được, Ronaldo đã không nhận được sự tôn trọng, kể cả từ các đồng đội".

Bà cũng bày tỏ thái độ bất mãn với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha về buổi lễ tri ân tổ chức ở sân Braga trong trận gặp Đan Mạch:

"Tôi không thích cách họ tri ân, bởi sự tri ân phải được thực hiện khi có mặt con tôi, chứ không phải khi nó vắng mặt. Sự tri ân đích thực sẽ do CLB Sporting Lisbon tiến hành. Ở đó, người ta mới thực sự trân trọng giá trị của con tôi".

Trước những lời lẽ có phần cực đoan và đi ngược lại tinh thần màu cờ sắc áo của bà Dolores, truyền thông Bồ Đào Nha lập tức truy vấn HLV Jorge Jesus trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh RTP trước buổi tập vào đêm 16-11.

Trước ống kính truyền hình, thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha điềm tĩnh đáp trả: "Bây giờ tôi lại phải đi trả lời mẹ của Ronaldo sao? Mẹ tôi cũng thế, người mẹ nào cũng vậy cả. Mẹ của Ronaldo là một quý bà mà tôi vô cùng nể trọng. Người mẹ nào cũng sẽ làm vậy, không có cách nào khác đâu. Tôi có thể hiểu được những phát biểu đó của bà ấy".

Sau đó, khi tiếp tục nhận được câu hỏi tương tự trên kênh SportTV, ông một lần nữa tái khẳng định sự tôn trọng dành cho gia đình học trò cũ.

"Những ồn ào bên ngoài ư? Đúng là vậy, nhưng mẹ nào cũng là mẹ và tôi chỉ có thể tôn trọng bà ấy, bậc làm mẹ nào cũng sẽ luôn bảo vệ con cái mình. Đó là một người mẹ rất đáng quý, người đã chịu đựng rất nhiều gian khổ để nuôi nấng các con nên người".

Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha

Cuộc xung đột giữa HLV Jesus và Ronaldo bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 rạng sáng 28-9. HLV Jorge Jesus đã kêu Ronaldo khởi động nhưng lại không cho siêu sao này vào sân. Sau khi trận đấu kết thúc, CR7 đã bỏ vào phòng thay đồ ngay lập tức mà không nán lại sân chia vui cùng các đồng đội. HLV Jorge Jesus tự thừa nhận rằng Ronaldo đã "giận" ông nhưng tin rằng tình hình đã được giải quyết. Tuy nhiên, mọi thứ xấu đi khi Ronaldo không xuất hiện trong buổi tập của Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận đấu với Đan Mạch tại Copenhagen. Trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jorge Jesus cho biết tiền đạo Gonçalo Ramos sẽ đá chính thay vì Ronaldo. Phát biểu này được cho là thổi bùng thêm những căng thẳng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, khiến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tuyên bố rút lui khỏi đợt tập trung giữa kỳ FIFA Days tháng 9 và 10. Ngày 5-11, Ronaldo đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, kết thúc 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Đáng chú ý ở trận đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo giã từ đội tuyển, Bồ Đào Nha đã thảm bại 1-4 trước Đan Mạch trên sân nhà Estadio Municipal rạng sáng 15-11 ở UEFA Nations League. Sau đó, mẹ Ronaldo có nhiều phát ngôn gây sốc, nổi bật với câu "Tôi vui khi Bồ Đào Nha thất bại".