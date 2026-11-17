Mẹ của Ronaldo giận dữ vì con trai không nhận được sự tôn trọng đúng mức - Ảnh: REUTERS

Bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo nói: "Ronaldo rất buồn và mong mọi chuyện diễn ra theo một cách khác. Ronaldo buồn vì bị lừa dối và tôi cũng rất buồn. Tuyển Bồ Đào Nha đã thua ở Braga. Đó là một thất bại hoàn toàn xứng đáng, và tôi cảm thấy vui khi họ thua trận".

Khi được cánh phóng viên hỏi về thái độ của các đồng đội đối với Ronaldo, bà Dolores đã đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát: "Chẳng một ai trong số họ tôn trọng Ronaldo. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Ronaldo không được tôn trọng, ngay cả từ chính các đồng đội của mình."

Mẹ của Ronaldo cũng tỏ ra thất vọng với buổi lễ vinh danh Ronaldo do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức tại Braga trước trận gặp Đan Mạch.

"Tôi không thích cách họ tổ chức lễ vinh danh Ronaldo ở Braga, bởi một buổi lễ tri ân phải được thực hiện khi chính người được vinh danh có mặt, chứ không phải lúc người đó vắng mặt. Buổi lễ vinh danh thực sự sẽ do Sporting tổ chức. Đó mới là nơi họ biết trân trọng giá trị của Ronaldo" - bà Dolores nói.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa HLV Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro đã có câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, nhằm nhấn mạnh rằng hai người hoàn toàn không có liên lạc với nhau: "Mối quan hệ giữa họ cũng giống như mối quan hệ giữa tôi và anh vậy (phóng viên đặt câu hỏi)".

Ngày 5-11, Ronaldo đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, kết thúc 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn nghiêm trọng giữa CR7 (biệt danh của Ronaldo) và HLV Jorge Jesus trong loạt trận giao hữu tháng 9 và 10.