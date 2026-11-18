Haaland ăn mừng sau khi lập công cho Na Uy - Ảnh: GETTY IMAGES

Trận đấu trên sân Parken tại Copenhagen là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng A4 (tức bảng 4 nhóm A) UEFA Nations League, và hoàn toàn đảo chiều nhờ khoảnh khắc bùng nổ của Haaland.

Đan Mạch bước vào lượt cuối với 9 điểm, hơn Na Uy 3 điểm và chỉ cần hòa để đi tiếp. Ngược lại, đội khách buộc phải thắng để vượt lên nhờ thành tích đối đầu.

Trong thế không còn đường lùi, Na Uy lại bị dẫn hai bàn chỉ sau 14 phút. Rasmus Hojlund mở tỉ số cho Đan Mạch bằng cú dứt điểm chân trái cận thành ở phút 11. Ba phút sau, Gustav Isaksen tạt bóng cho Pierre-Emile Hojbjerg đánh đầu nâng cách biệt lên 2-0.

Haaland và các đồng đội phải trải qua những tình huống đầy tiếc nuối trước khi tìm được bàn gỡ. Phút 31, tiền đạo này đưa bóng vào lưới nhưng VAR xác định anh để bóng chạm tay, khiến bàn thắng không được công nhận.

Đến phút 37, sai lầm của thủ môn Mads Hermansen mở ra cơ hội cho đội khách. Martin Odegaard đoạt bóng rồi tạo điều kiện để Haaland ghi bàn vào khung thành bỏ trống từ khoảng cách rất gần, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Na Uy tiếp tục tìm bàn thắng nhưng vấp phải sự chống trả của chủ nhà. Phút 74, Kristoffer Ajer sút trúng cột dọc. Đến phút 83, Andreas Schjelderup cũng đưa bóng dội cột, trước khi Odegaard dứt điểm chân trái gỡ hòa 2-2.

Haaland cùng Odegaard lập công giúp Na Uy giành vé ngoạn mục - Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, kết quả hòa vẫn đủ đưa Đan Mạch vào tứ kết. Na Uy phải ghi thêm một bàn nữa và bước ngoặt xuất hiện ở thời gian bù giờ: Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm, VAR xác nhận phạt đền ở phút 90+4.

Haaland bước lên chấm 11m, sút chân trái vào góc thấp bên phải khi đồng hồ bước sang phút 90+6, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 cho Na Uy. Tiền đạo này nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng.

Bàn thắng muộn của Haaland trực tiếp đổi chủ tấm vé vào tứ kết. Na Uy kết thúc vòng bảng với 9 điểm, bằng Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ thắng cả hai lượt đối đầu, đều với tỉ số 3-2.

Đội bóng của Haaland giành ngôi nhì bảng và cùng Bồ Đào Nha (15 điểm) đi tiếp, trong khi Đan Mạch phải chấp nhận vị trí thứ ba dù đã nắm lợi thế lớn ngay đầu trận quyết định.