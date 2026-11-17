Chủ tịch Al Mubarak của Man City - Ảnh: SKY SPORTS

Một diễn biến bước ngoặt xuất hiện trong vụ Man City vi phạm tài chính và đang trong giai đoạn kháng cáo, cũng như chờ đợi án phạt chính thức từ Premier League (giải ngoại hạng Anh).

Theo The Times ngày 17-11, giám đốc điều hành Premier League - ông Richard Masters cùng bốn thành viên lãnh đạo khác của giải đấu muốn các CLB thông qua cơ chế bảo đảm chi trả chi phí pháp lý và những khoản bồi thường có thể phát sinh từ các vụ kiện của bên thứ ba.

Đề xuất dự kiến được đưa ra tại cuộc họp ngày 19-11. Diễn biến này xuất hiện khi Etihad Airways và Etisalat, hai nhà tài trợ của Man City, phản đối những kết luận có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của họ và cân nhắc hành động pháp lý.

Điểm đáng chú ý là lãnh đạo Premier League muốn được bảo vệ cả trong trường hợp thua kiện. Theo The Times, quy định hiện hành chỉ cho phép hoàn trả chi phí pháp lý cho thành viên lãnh đạo nếu họ thắng vụ kiện.

Văn bản đề xuất không trực tiếp nhắc đến Man City hoặc các nhà tài trợ. Tuy nhiên, nguồn tin của The Times xem đây là phản ứng trước nguy cơ Etihad và Etisalat khởi kiện.

Trước đó, ngày 29-9, Premier League công bố kết luận của hội đồng độc lập về những vi phạm tài chính của Man City trong giai đoạn từ mùa 2009-2010 đến 2017-2018. Hội đồng cho rằng CLB đã sử dụng những thỏa thuận tài trợ không phản ánh đúng bản chất giao dịch để che giấu tiền từ chủ sở hữu, đồng thời ghi nhận thiếu chi phí.

Theo kết luận được công bố, các cách thức này giúp tình hình tài chính của Man City được thể hiện tốt hơn thực tế với tổng giá trị vượt 900 triệu bảng. Hình phạt sẽ được xem xét trong giai đoạn riêng.

Etihad bác bỏ việc tham gia những thỏa thuận thương mại không đúng đắn. Hãng hàng không cho rằng cách Premier League công bố kết luận đã tạo ra những hàm ý gây tổn hại đến mình, dù tên Etihad không xuất hiện trong bản phán quyết công khai đã được lược bỏ một số thông tin.

“Premier League chưa từng liên hệ hoặc làm việc với Etihad trong quá trình này”, hãng khẳng định trong thông cáo được Sky Sports đăng tải.

Etihad cho biết vì thế họ không có cơ hội cung cấp thông tin liên quan, đồng thời tuyên bố sẽ tìm kiếm tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Etisalat cũng cho rằng những kết luận liên quan mình sai sự thật, mang tính phỉ báng và đang cân nhắc các biện pháp pháp lý.

Nguy cơ bị kiện ngược mở thêm một mặt trận pháp lý đối với Premier League. Vụ việc được truyền thông phương Tây đánh giá là cú "trả đòn" mạnh mẽ từ phía Man City, dù điều này có thể không tác động đến tương lai của họ.

Con đường trực tiếp để Man City thay đổi phán quyết vẫn là kháng cáo. CLB đã nộp đơn ngày 1-10, khẳng định mình vô tội và cho rằng quyết định mắc sai sót trọng yếu về pháp luật, nguyên tắc và sự kiện. Hội đồng kháng cáo độc lập có quyền giữ nguyên hoặc thay đổi quyết định.

Trở ngại của Man City là bản phán quyết còn đưa ra căn cứ thay thế: ngay cả nếu một số nhận định về dòng tiền tài trợ bị bác bỏ, hội đồng vẫn cho rằng việc điều chỉnh các hợp đồng về giá trị thị trường hợp lý sẽ dẫn đến vi phạm quy định tài chính.