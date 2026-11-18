Forbs trong chiếc áo số 7 từng thuộc về Ronaldo - Ảnh: REUTERS

Sau khi ghi bàn, Forbs nhắm mắt và thực hiện động tác bịt tai, không khỏi khiến người hâm mộ nghĩ đến những sức ép anh phải chịu khi được trao tấm áo huyền thoại từng gắn liền với Cristiano Ronaldo.

Vinh dự hay gánh nặng từ Ronaldo?

Vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ còn khá vô danh này ghi bàn quyết định ở phút 70, giúp Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng UEFA Nations League bằng chiến thắng đầy cảm xúc. Đó mới là lần thứ ba Forbs khoác áo tuyển quốc gia,

Tuy nhiên, khi được hỏi có phải mình là “số 7 mới” của Bồ Đào Nha hay không, Forbs lập tức đáp: “Không, không… Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Trả lời Sport TV sau trận, anh cũng bác bỏ cảm giác bị số áo đè nặng: “Tôi không gọi đó là gánh nặng, nhưng rõ ràng đây là một số áo đặc biệt”. Forbs bày tỏ niềm tự hào khi mang số áo từng thuộc về Ronaldo.

Sinh ngày 19-3-2004 tại Sintra, Forbs có tên đầy đủ là Carlos Roberto Forbs Borges, xuất thân từ gia đình có nguồn gốc Guinea-Bissau.

Anh bắt đầu chơi bóng tại NADC Sintra, gia nhập học viện Sporting lúc 9 tuổi rồi theo gia đình sang Anh một năm sau, tiếp tục được đào tạo ở Manchester City.

Khi ấy, anh được biết đến với tên Carlos Borges và từng là tài năng nổi bật của đội trẻ Man City. Mùa 2022-23, cầu thủ chạy cánh này ghi 21 bàn tại Premier League 2, giành danh hiệu vua phá lưới, cầu thủ hay nhất giải và cùng đội vô địch. Tính trên mọi đấu trường mùa đó, anh có 29 bàn cùng 18 kiến tạo.

Forbs ăn mừng sau khi ghi bàn đầu tiên cho tuyển Bồ Đào Nha - ẢNh: REUTERS

Nhưng bước chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp không suôn sẻ. Chưa từng ra sân chính thức cho đội một Man City, Forbs được Ajax mua với giá 14 triệu euro vào tháng 8-2023, kèm điều khoản có thể nâng tổng phí lên 19 triệu euro. Anh bắt đầu sử dụng tên Forbs tại đội bóng Hà Lan.

Sau 38 trận chính thức và ba bàn cho Ajax, xen giữa là thời gian sang Wolves theo dạng cho mượn, anh chuyển đến Club Brugge tháng 7-2025. Khi chia tay, giám đốc kỹ thuật Alex Kroes thừa nhận Forbs chưa thể giành vị trí đá chính thường xuyên ở Ajax, dù có thái độ tích cực và tinh thần học hỏi.

Sự nghiệp hồi sinh của Forbs

Tại Bỉ, Forbs tìm được bước ngoặt. Ngày 5-11-2025, anh ghi hai bàn, kiến tạo bàn còn lại trong trận Club Brugge hòa Barcelona 3-3 tại Champions League, được UEFA chọn là cầu thủ hay nhất trận. Tốc độ và khả năng tăng tốc là những phẩm chất UEFA nhấn mạnh khi giới thiệu anh.

Đáng chú ý, Forbs từng mặc áo số 7 ngay trận ra mắt tuyển Bồ Đào Nha, gặp Armenia ngày 16-11-2025. Ronaldo khi ấy bị treo giò.

Đến tháng 11-2026, Forbs tiếp tục nhận số áo trong bối cảnh Rafael Leao vắng mặt. Báo A Bola nhận định đây nhiều khả năng là sự phân công tạm thời, chưa phải quyết định trao áo lâu dài.

FPF cũng tạo khác biệt bằng cách thêm nét ngang vào số 7, áp dụng từ trận gặp Đan Mạch ngày 14-11. Liên đoàn giải thích đây là cách tôn vinh di sản Ronaldo, dành kiểu số cũ cho hình ảnh cựu đội trưởng, trong khi số áo tiếp tục được sử dụng với thiết kế mới.

Những con số đáng chú ý trong sự nghiệp của Forbs - Đồ họa: HUY ĐĂNG

HLV Jorge Jesus gọi hoạt động tri ân là ý tưởng rất hay, nhưng xác nhận sáng kiến thuộc FPF. Cá nhân ông cũng như Liên đoàn chưa từng giải thích vì sao chọn riêng Forbs làm người giữ áo số 7.

Ở trận thua Đan Mạch 1-4 vài ngày trước, Forbs chỉ vào sân từ phút 64, thời điểm đội nhà đã bị dẫn 0-3 và anh không thể tạo nên nét đột phá nào.

Nhiều người hâm mộ còn tin rằng Forbs giống như một "quân tốt", khi trở thành người chịu sức ép lớn từ chiếc áo huyền thoại của Ronaldo - thay cho các ngôi sao đàn anh trên tuyển.

Trước đó, từng có nhiều luồng dư luận khác nhau về cầu thủ sẽ kế thừa áo số 7, từ Rafael Leao cho đến Trincao, Neto, Conceicao... Nhưng rồi Bồ Đào Nha lại chọn một cầu thủ gần như vô danh.

Với Forbs, bàn thắng tại Cardiff là dấu mốc đáng nhớ, nhưng chưa bảo đảm điều gì. “Tôi phải tiếp tục làm việc, không chỉ ở đây (đội tuyển) mà cả tại CLB, rồi HLV sẽ quyết định”, anh nói.