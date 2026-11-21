U17 Việt Nam (phải) đã có trận đấu rất hay trước U17 Bỉ - Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò ông Cristiano Roland trước U17 Bỉ, trong lượt trận ra quân World Cup U17 2026 có thể khiến giới truyền thông New Zealand phải nhìn nhận lại.

Ngày 20-11, trang Friends of Football đăng bài viết của tác giả Logan Smith với tiêu đề "U17 New Zealand quyết tâm gây ấn tượng tại World Cup dù rơi vào bảng khó".

Đây là bài báo đăng trước khi diễn ra lượt trận của bảng G ở World Cup U17 2026.

Trong bài, tác giả phân tích sức mạnh của bốn đội tại bảng G gồm Bỉ, Mali, New Zealand và Việt Nam. Theo đó, Bỉ và Mali được xếp vào nhóm mạnh, có khả năng tiến sâu, trong khi hai đại diện còn lại bị đánh giá thấp hơn.

Đặc biệt, khi đề cập đến cuộc đối đầu giữa New Zealand và Việt Nam, Logan Smith nhận định: "Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều xem là cơ hội giành chiến thắng lớn nhất của mình".

Nhận định này cho thấy truyền thông New Zealand xem Việt Nam là đối thủ dễ kiếm 3 điểm nhất trong ba trận vòng bảng.

Nhưng cũng cần nói rõ rằng, phía New Zealand không hề tỏ ý kiêu ngạo với nhận định này, bởi họ cũng thừa nhận rằng: "New Zealand cũng là đội... dễ kiếm 3 điểm nhất khi nhìn từ góc độ đội Việt Nam"

Tác giả lý giải rằng Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm do lần đầu tham dự World Cup U17. Tại Giải U17 châu Á 2026, đội bóng của HLV Cristiano Roland từng thua Hàn Quốc 1-4 ở vòng bảng và Australia 0-3 tại tứ kết.

Dù vậy, Friends of Football cũng ghi nhận những tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Đội đã vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và sở hữu tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, người được bình chọn xuất sắc nhất giải đấu khu vực.

Trong khi đó, New Zealand bước vào kỳ World Cup U17 thứ 12 với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải kể từ năm 2019.

Đội bóng do HLV Martin Bullock dẫn dắt có nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Wellington Phoenix, Auckland FC và các CLB Australia. Họ được kỳ vọng có thể cạnh tranh điểm số với Việt Nam trước khi gặp Bỉ ở lượt cuối.

Nhận định của truyền thông New Zealand được đưa ra trước khi U17 Việt Nam có màn trình diễn đáng chú ý trong trận ra quân gặp Bỉ tối 20-11.

U17 New Zealand cũng không được đánh giá cao - Ảnh: NZF

Đối đầu đương kim á quân châu Âu, các học trò của HLV Cristiano Roland bất ngờ mở tỉ số ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót đẹp mắt, ghi bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại World Cup U17.

Bỉ sau đó tận dụng ưu thế về thể hình, tốc độ để ghi ba bàn ở các phút 39, 43 và 60. Tuy nhiên, Việt Nam không buông xuôi.

Phút 85, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện quả phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Bàn thắng khiến đại diện châu Âu phải chịu sức ép trong những phút cuối.

Dù thất bại 2-3, U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn khi ghi hai bàn vào lưới một trong những đội mạnh nhất bảng G.

Kết quả này cũng cho thấy New Zealand khó có thể xem cuộc đối đầu với Việt Nam là cơ hội giành 3 điểm dễ dàng. Cũng ở lượt trận ra quân, U17 New Zealand đã thua đậm U17 Mali 0-3.

Hai đội sẽ gặp nhau lúc 22h30 ngày 23-11 (giờ Việt Nam), trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam lập 2 siêu phẩm, thua sát nút Bỉ ở trận ra quân U17 World Cup 2026 Tối 20-11, U17 Việt Nam đã để thua Bỉ 2-3 ở trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 tại Qatar. Đây là trận đấu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam có đến 2 siêu phẩm từ chấm phạt góc.



