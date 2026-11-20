Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G - Đồ họa: THANH ĐỊNH

U17 Mali dẫn đầu bảng G U17 World Cup 2026 sau chiến thắng cách biệt 3-0 trước New Zealand. Cùng có 3 điểm, Mali xếp trên Bỉ nhờ hiệu số tốt hơn (+3 so với +1).

Ở hai vị trí còn lại, Việt Nam và New Zealand cùng chưa có điểm, nhưng hiệu số của Việt Nam là -1, còn New Zealand là -3.

Trong trận đấu đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam tại một kỳ U17 World Cup, Lê Sỹ Bách chỉ mất 4 phút để ghi bàn mở tỉ số vào lưới đương kim á quân châu Âu.

Bỉ lật ngược thế trận ngay trước giờ nghỉ khi Tinus Moorthamer và Kiyan Achahbar lần lượt ghi bàn ở phút 39 và 42.

Sau khi đại diện châu Âu nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 60, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc ở phút 84. Pha lập công này giúp U17 Việt Nam khép lại trận ra quân với cách biệt chỉ 1 bàn (2-3).

Lúc 22h30 ngày 23-11 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ gặp New Zealand, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng G. Cùng giờ, Mali gặp Bỉ. Một chiến thắng trước New Zealand sẽ đưa thầy trò ông Roland có 3 điểm trước khi gặp Mali lúc 20h ngày 26-11 ở lượt cuối.

Theo thể thức của U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 32 đội. Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.