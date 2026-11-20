Abdel-Amine Trần Đức Vinh (áo vàng) đang nổi ở Sông Lam Nghệ An - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 20-11, Thể Công - Viettel tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 8 LPBank V-League 2026 - 2027. Đội bóng áo lính rất quyết tâm ngắt mạch 10 trận không biết thắng, đã dâng lên gây sức ép trước Sông Lam Nghệ An.

Sự chắc chắn trong khâu tổ chức của Sông Lam Nghệ An khiến kế hoạch đánh phủ đầu của Thể Công - Viettel thất bại. Đội bóng áo lính chỉ còn biết tìm đường vào khung thành bằng những cú sút từ xa của Doãn Ngọc Tân, hay Khuất Văn Khang.

Sông Lam Nghệ An cũng có những pha ra đòn đáp trả. Sự cơ động của Lê Đình Long Vũ, hay khả năng gây đột biến của cầu thủ Việt kiều đang lên là Abdel-Amine Trần Đức Vinh khiến hàng thủ Thể Công - Viettel phải "mướt mồ hôi".

Khuất Văn Khang (áo đỏ) bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn - Ảnh: MINH ĐỖ

Phút 45+1, hậu vệ Phan Tuấn Tài cứu Thể Công - Viettel một bàn thua trông thấy, khi nhanh chóng lùi về cướp bóng trong chân Luiz Gulherme khi tiền đạo Sông Lam Nghệ An đang ở thế đối mặt thủ môn.

Hiệp hai là thế trận chơi an toàn, rình rập của hai đội, nên không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Tình huống đáng chú ý nhất là pha chọc khe của Đinh Xuân Tiến cho Triệu Việt Hưng (Thể Công - Viettel) băng lên phút 87. Trong thế đối mặt, thủ môn Cao Văn Bình đã kịp thời rời khung thành để lao ra cản phá, cứu Sông Lam Nghệ An 1 bàn thua.

Hòa 0-0, cả Thể Công - Viettel lẫn Sông Lam Nghệ An đều tạm thăng tiến 1 bậc trên bảng xếp hạng V-League. Đại diện quân đội thoát khỏi nhóm đua trụ hạng, đi từ vị trí 13 lên 12 trong số 14 đội. Trong khi đó đội bóng xứ Nghệ đi từ bậc 3 trở lại nhì bảng.

Với Thể Công - Viettel, họ vẫn chưa có lại niềm vui dù chia tay HLV Velizar Popov, khi trải qua mạch 11 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.