HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn sau trận U17 Việt Nam thua sít sao U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Tối 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã thua sít sao U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và những gì các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện, đặc biệt là việc ghi hai bàn thắng trước nhà đương kim á quân U17 châu Âu như U17 Bỉ.

Nhận định về đối thủ, nhà cầm quân người Brazil cho rằng U17 Bỉ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt và có sự khác biệt về đẳng cấp. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để tìm kiếm cơ hội khai thác.

Ông nói: "Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình".

Theo HLV Cristiano Roland, việc U17 Việt Nam sớm có bàn mở tỉ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. Trước sức ép liên tục từ U17 Bỉ, đội tuyển đã bộc lộ những khoảng trống trong phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn về thể lực khi phải duy trì cường độ thi đấu cao.

Sỹ Bách (20) - cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho U17 Việt Nam trước U17 Bỉ - Ảnh: VFF

"Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó", ông phân tích.

Dù vậy, điều khiến chiến lược gia người Brazil hài lòng là tinh thần thi đấu của các cầu thủ được duy trì đến những phút cuối. U17 Việt Nam không buông xuôi sau khi bị dẫn trước và vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với hai pha lập công đáng nhớ.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam".

Nhà cầm quân người Brazil cũng khẳng định tinh thần tập thể tiếp tục là nguyên tắc quan trọng trong cách xây dựng đội tuyển.

Theo ông, không một cá nhân nào có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trên sân, kể cả khi cầu thủ đó có màn trình diễn nổi bật. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi với toàn đội để mỗi cầu thủ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và những điều cần làm vì lợi ích chung.

Về kế hoạch tiếp theo, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu với U17 Bỉ, đánh giá những điểm đã làm tốt cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó xây dựng phương án phù hợp cho trận đấu kế tiếp với U17 New Zealand vào ngày 23-11.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất", HLV Cristiano Roland nói.