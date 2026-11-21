Lê Sỹ Bách ăn mừng bàn thắng lịch sử cho U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Tối 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã thua sít sao U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Trước nhà đương kim á quân U17 châu Âu, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi rất tốt và ghi được 2 bàn thắng đều rất đẹp mắt. Trong đó Lê Sỹ Bách ghi bàn ngay phút thứ 4 sau pha giật gót từ tình huống đá phạt góc.

Pha lập công ấy không chỉ giúp Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại U17 World Cup. Đây cũng là bàn thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam tại giải thế giới ở sân chơi 11 người bóng đá nam.

Phát biểu sau trận đấu, Lê Sỹ Bách không giấu được niềm hạnh phúc khi trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho U17 Việt Nam tại sân chơi World Cup. Tiền đạo cao 1m66 này cũng tiết lộ bản thân không chủ đích thực hiện cú sút để ghi bàn.

Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho U17 Việt Nam tại World Cup. Tôi muốn dành bàn thắng này tặng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Thực ra, tôi chỉ định dứt điểm vào cột để chờ bóng bật ra, tìm kiếm cơ hội từ tình huống bóng hai. Tôi không nghĩ cú đá ấy lại trở thành bàn thắng. Tôi cũng thường xuyên tập luyện những pha xử lý như vậy, nhưng chưa từng có được may mắn như lần này".

Chân sút thuộc biên chế Trung tâm PVF cho biết bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội.

"Việc có thể xuyên thủng mành lưới một đối thủ được đánh giá cao giúp chúng tôi nhận ra mình có khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn. Qua đó có thêm động lực hướng đến những trận đấu tiếp theo", anh nói.

Lê Sỹ Bách cho biết HLV Cristiano Roland đã động viên đội sau hiệp một, ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và yêu cầu họ tiếp tục thi đấu theo đúng kế hoạch. Lời khích lệ ấy giúp anh cùng toàn đội thêm tự tin, dù U17 Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ trong hiệp hai.

Lê Sỹ Bách là ai? Lê Sỹ Bách tham gia tuyển sinh vào Trung tâm PVF niên khóa 2020-2021. Thể hình khiêm tốn đôi khi khiến anh gặp bất lợi trong những pha tranh chấp trực diện. Dù vậy, tiền đạo này biết cách bù đắp bằng khả năng di chuyển, chọn vị trí và xử lý nhanh. Thay vì đối đầu bằng sức mạnh, anh thường tìm kiếm lợi thế thông qua những pha chạm bóng tinh tế và thay đổi hướng di chuyển bất ngờ. Bàn thắng từ cú giật gót đầy ngẫu hứng chính là tiêu biểu cho khả năng đó của Lê Sỹ Bách.