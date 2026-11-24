Quốc Đại, Cao Công Nghĩa thể hiện ca khúc Hát từ cội nguồn - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 24-11, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), kết nối trực tiếp với hai điểm cầu tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Từ phải qua: ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM dự đêm nhạc - Ảnh: VĂN TRUNG

Nghe di sản ba miền kể chuyện bản sắc Việt

Với chủ đề Tự hào bản sắc Việt, chương trình nghệ thuật giới thiệu những di sản, làn điệu dân ca, nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tại điểm cầu đường đi bộ Nguyễn Huệ là các tiết mục tái hiện giá trị văn hóa truyền thống qua các ca khúc: Khèn sáo gọi vòng xòe, Cô đôi Thượng ngàn, Giận mà thương, Nhã nhạc cung đình - Đêm hoa đăng, Thanh âm đại ngàn và Dạ cổ hoài lang.

Các tiết mục này tái hiện sắc màu văn hóa từ miền núi phía Bắc, xứ Nghệ, cung đình Huế đến Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như xòe Thái, ca trù, ví giặm, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ được giới thiệu qua âm nhạc, múa và các hình thức trình diễn, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tại điểm cầu Vũng Tàu, nghệ sĩ Võ Minh Lâm và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cùng biểu diễn ca khúc Gấm hoa Việt Nam, một sáng tác mới được giới thiệu gần đây, mang đến sắc màu âm nhạc tươi mới cho chương trình.

Những làn điệu dân ca và nghệ thuật truyền thống được đưa lên sân khấu, góp phần tôn vinh sự phong phú trong đời sống văn hóa của các vùng miền - Ảnh: VĂN TRUNG

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện sắc màu văn hóa từ các vùng miền - Ảnh: VĂN TRUNG

Đáng chú ý, các nghệ nhân người dân tộc Chơ Ro mang đến màn trình diễn cồng chiêng gắn với lễ hội Yang Vri, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Chơ Ro ở khu vực Đông Nam Bộ.

Trong khi đó điểm cầu Thủ Dầu Một giới thiệu những nét văn hóa qua liên khúc dân ca ba miền Đào liễu, Lý mười thương, Lý ngựa ô. Ngoài ra, tiết mục Tuyệt vời gốm sứ Bình Dương và Đồng bào giới thiệu nghệ thuật dân gian và nghề thủ công truyền thống của địa phương.

Cùng tiếp nối dòng chảy văn hóa Việt

Một trong những điểm nhấn của chương trình nghệ thuật, đạo diễn giới thiệu sức sống của văn hóa trong đời sống đương đại, đặc biệt là sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Thương ca tiếng Việt, Về nghe mẹ ru, Người con đất Việt và Kỷ nguyên hòa ca có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện sự tiếp nối.

Trong đó Thương ca tiếng Việt có sự góp mặt của Kyo York, Đoan Trang, bé Sol và nghệ sĩ Hữu Quốc. Tiết mục Về nghe mẹ ru mang đến sự kết nối giữa âm nhạc truyền thống và cách thể hiện đương đại, phù hợp với thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, ban tổ chức gửi gắm thông điệp văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được lưu giữ mà còn hiện diện trong đời sống hôm nay, từ tiếng nói, phong tục, làn điệu dân ca đến những sáng tạo nghệ thuật mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp để người dân nhìn lại, hiểu thêm những giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ và tiếp nối bản sắc Việt trong cuộc sống hiện đại.

Quang Linh thể hiện Đêm hoa đăng - Ảnh: VĂN TRUNG

Dạ cổ hoài lang đưa khán giả đến với không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất phương Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Các tiết mục nghệ thuật mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG