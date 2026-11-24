Ca sĩ Võ Hạ Trâm đầy cảm xúc với bài Quê hương - Ảnh: THÙY TRANG

Quê hương do Võ Hạ Trâm thể hiện là một tiết mục nằm trong chương trình Đất nước vươn mình được Nhạc viện TP.HCM tổ chức tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam.

Võ Hạ Trâm tha thiết giai điệu quê hương

Với tiết mục Quê hương, Võ Hạ Trâm mềm mại trong tà áo dài hòa giọng cùng tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh, đưa người nghe trở về những miền ký ức trong trẻo của quê nhà, của tuổi thơ.

Ca khúc nằm trong chương 1 mang tên Cội nguồn - Hồn Việt của Đất nước vươn mình. Nghĩa là để có Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vươn tầm trong thời đại mới, chúng ta phải nhớ, phải khởi đi từ nguồn cội dân tộc.

Với ý nghĩa đó, đêm nhạc tối 23-11 đã chia thành ba chương. Chương 1 là không gian văn hóa đậm đà bản sắc với nhiều giá trị truyền thống, thể hiện qua các tác phẩm mang đậm dấu ấn của ba miền, của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam như tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, Đất nước…

Chương 2 là Tiếp nối - Sức sống Việt Nam tái hiện lại những trang sử hào hùng, tinh thần yêu nước với nhiều ca khúc cách mạng như Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui…

Chương 3 khép lại chương trình, thể hiện Khát vọng - Đất nước vươn mình. Chương này gồm những nhạc phẩm hừng hực sức trẻ, sự vươn lên, trỗi dậy không ngừng của Việt Nam trong ngày mới.

Có thể kể ra như Khát vọng tuổi trẻ, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Thênh thang đường mới, Việt Nam trong tôi là, Đất nước vươn mình…

NSND Tạ Minh Tâm hát bài Đất nước trọn niềm vui - Ảnh: THÙY TRANG

Nhạc viện TP.HCM mở rộng hoạt động biểu diễn

Trong thời gian gần đây, Nhạc viện TP.HCM tích cực tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tạo được dấu ấn.

Đây được xem là định hướng của Nhạc viện trong giai đoạn mới. NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Nhạc viện TP.HCM - chia sẻ ông nhận thấy nhà trường có nguồn lực dồi dào nhưng chưa được khai thác và phát huy tương xứng.

Nguồn lực mà ông nói gồm đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tài năng ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, còn có lực lượng học sinh, sinh viên đang được đào tạo bài bản và rất đông ca sĩ, nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường đang là ngôi sao, tạo dấu ấn trong đời sống âm nhạc TP.HCM và cả nước.

Ông Hưng cho rằng các nguồn lực này cần được kết nối, phát huy để không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn đóng góp nhiều hơn cho hoạt động biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

NSND Đỗ Quốc Hưng (bìa phải) tham gia biểu diễn trong chương trình Đất nước vươn mình - Ảnh: THÙY TRANG

Vì vậy, nhà trường đã chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn có quy mô, có định hướng nội dung và chất lượng nghệ thuật.

"Một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp không chỉ thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu mà còn có khả năng và trách nhiệm tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo, biểu diễn, góp phần định hình môi trường thưởng thức nghệ thuật" - ông Hưng bộc bạch.

Đất nước vươn mình không dừng ở một chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn đang hiện thực hóa định hướng của nhà trường trong thời kỳ mới.