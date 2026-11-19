Nghệ sĩ Tú Sương sẽ diễn trích đoạn Câu thơ yên ngựa trong Vầng trăng cổ nhạc tối 22-11 - Ảnh: LINH ĐOAN

Khán giả yêu cải lương sẽ được xem Câu thơ yên ngựa tại Nhà hát truyền hình HTV, truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h ngày 22-11.

Câu thơ yên ngựa với lớp diễn Xử án Thượng Dương

Khán giả mê cải lương hẳn đã quá quen thuộc với vở Câu thơ yên ngựa (tác giả: Hoàng Yến, chuyển thể và nhuận sắc: Ngọc Văn - Thanh Tòng).

Đây là vở diễn đầy tự hào của nhà Minh Tơ - Thanh Tòng, đánh dấu bước chuyển mình của cải lương tuồng cổ với một kịch bản đầy sáng tạo. Câu thơ yên ngựa chính là vở cải lương tuồng cổ sử Việt ghi đậm dấu son sau năm 1975.

Lần này, thế hệ thứ 5 của gia tộc Minh Tơ gồm Tú Sương, Điền Trung, Lê Thanh Thảo và hai diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang là Hoàng Hải, Trọng Hiếu sẽ tái hiện lớp diễn Xử án Thượng Dương trong Vầng trăng cổ nhạc.

Lớp đắt giá nói trên trước đó cũng dự kiến được đưa sang Pháp biểu diễn nhưng vì một số lý do phải tạm hoãn.

Bộ ba chị em Tú Sương, Điền Trung, Lê Thanh Thảo cũng đã từng diễn lớp Xử án Thượng Dương ở cuộc thi tài năng cải lương, ở vở Câu thơ yên ngựa được đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng gần đây.

Tiếp tục diễn Câu thơ yên ngựa trong dịp đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là niềm vinh dự cho thế hệ trẻ nhà Minh Tơ nối tiếp những tinh hoa của gia tộc.

Nghệ sĩ Điền Trung trong vai Lý Đạo Thành - Ảnh: LINH ĐOAN

Huyền sử tình yêu

Vầng trăng cổ nhạc tối 22-11 mang chủ đề Huyền sử tình yêu. Ngoài Câu thơ yên ngựa, chương trình có rất nhiều huyền sử để khán giả đắm chìm trong những mối tình xa xưa.

Đó là Truyền tích Cổ Loa xưa với mối tình bi thương của nàng Mỵ Châu và chàng Trọng Thủy qua sự thể hiện của Minh Trường - Nhã Thi.

Tân Chuông vàng vọng cổ 2026 Huỳnh Thoa có cơ hội vào vai đào mùi khi thể hiện nàng Thanh trong chuyện tình oan nghiệt của Hòn vọng phu.

Tân Chuông vàng vọng cổ 2026 Huỳnh Thoa và Minh Trường sẽ cùng góp mặt trong Vầng trăng cổ nhạc tối 22-11 - Ảnh: LINH ĐOAN

Hai giọng ca hơi dài Châu Thanh - Cẩm Tiên lại kết hợp trong Huyền Trân công chúa. Sự kết hợp này cũng khá đặc biệt, khán giả chờ đợi hai nghệ sĩ sẽ da diết như thế nào khi tình yêu bị phân ly vì nợ nước non.

Ngoài ra, chương trình còn có các ca cảnh Tiên rồng, Người Việt mình thương nhau với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Quế Trân, Thu Vân, Bùi Trung Đẳng, Đào Vũ Thanh, Ngân Huyền, Hoàng Khiêm…

Vầng trăng cổ nhạc tháng này sẽ tiếp tục bán vé với ý nghĩa Mỗi tấm vé - Một tấm lòng sẻ chia. Ban tổ chức trích 100.000 đồng từ mỗi vé đóng góp cho quỹ Chung một tấm lòng và quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.