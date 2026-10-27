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Châu Thanh, Phượng Hằng và một thời Vụ án Mã Ngưu sốt vé

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Vụ án Mã Ngưu là vở tuồng từng gây nên hiện tượng cách đây khoảng 40 năm. Từ vở diễn ấy, cái tên Châu Thanh, Phượng Hằng cũng đã vụt sáng.

Châu Thanh, Phượng Hằng và một thời Vụ án Mã Ngưu sốt vé - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Châu Thanh và Phượng Hằng trong bản thâu video vở Vụ án Mã Ngưu - Ảnh chụp lại: LINH ĐOAN

Vụ án Mã Ngưu vừa được Châu Thanh, Phượng Hằng thể hiện lại một đoạn trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc chủ đề Mãi một vầng trăng.

Một thời khán giả nườm nượp đi xem Vụ án Mã Ngưu

Vụ án Mã Ngưu là tuồng cải lương nổi bật của Đoàn cải lương Trung Hiếu. Trò chuyện với Tuổi Trẻ, tác giả Đăng Minh nói có nhiều thông tin sai lệch về thời điểm ra đời của Vụ án Mã Ngưu trên mạng xã hội. Kịch bản được ông Đăng Minh viết xong vào năm 1986, từ vụ án có thật về ông trùm Tín Mã Nàm.

Trong kịch bản ông Đăng Minh có hư cấu và đổi tên Tín Mã Nàm là Mã Ngưu. Năm 1987, vở chính thức ra mắt tại rạp Thăng Long trên đường Cống Quỳnh. Trong quá trình tập vở, dân phe vé chợ đen có theo dõi và họ đánh giá sức hấp dẫn của vở, nên ngay buổi công diễn đầu tiên Vụ án Mã Ngưu đã "cháy vé".

Thế là suốt mấy năm trời, Vụ án Mã Ngưu trở thành hiện tượng khi có thể diễn suốt một tuần, cuối tuần tăng cường hai suất. Vé mở bán chừng 15 phút là hết sạch.

Khi vở đi lưu diễn đã tiếp tục tạo nên những cơn sốt. Ông Minh nhớ hồi đó đoàn lưu diễn ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đông nghẹt khán giả.

Châu Thanh, Phượng Hằng và một thời Vụ án Mã Ngưu sốt vé - Ảnh 2.

40 năm đã trôi qua nhưng Châu Thanh, Phượng Hằng đi đến đâu khán giả vẫn nhớ vai diễn của họ trong Vụ án Mã Ngưu - Ảnh: LINH ĐOAN

Ba người trẻ Đăng Minh, Châu Thanh, Phượng Hằng vụt sáng

Lý giải sức hút của Vụ án Mã Ngưu, ông Đăng Minh nói vở thành công ngoài sức tưởng tượng của những người thực hiện. Ông nghĩ do vở được viết từ câu chuyện có thật, gây xôn xao dư luận, nhiều tình tiết trong vụ án hấp dẫn và liên quan đến nhiều thân phận trong xã hội.

"Ngoài sự quyết tâm của anh em trong đoàn và sự chỉ đạo sát sao ở trên, còn phải kể đến công dàn dựng của đạo diễn Đoàn Bá. Ông Bá không dựng quá nhiều vở nhưng hầu như vở nào cũng nổi tiếng bởi cách xử lý của ông rất mới, rất hấp dẫn.

Thời điểm Vụ án Mã Ngưu ra mắt phải "đối đầu" với nhiều vở tuồng ăn khách lúc đó như Tô Ánh Nguyệt, Nàng Xê Đa, Thạch Sanhh - Lý Thông…, vậy mà Vụ án Mã Ngưu đã có sức hút kinh khủng, tạo nên hiện tượng. Vở diễn suốt từ năm 1987 đến 1994 khi Đoàn Trung Hiếu ngưng hoạt động.

Sau này Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang của nghệ sĩ Trọng Hữu cũng đem về dựng lại" - ông Minh kể.

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Vở diễn nổi tiếng khiến ba người trẻ trong vở cũng tự nhiên bước lên hàng sao. Đó là tác giả Đăng Minh, cặp đào kép chánh Châu Thanh - Phượng Hằng.

Ông Minh nhớ trước đó ông là kép tỉnh từ Tây Ninh về. Bên cạnh đi hát, ông cũng tập tành viết kịch bản. 7 kịch bản trước Vụ án Mã Ngưu gởi đi đâu cũng chẳng ai chịu nhận.

Vậy mà với tiếng vang của Vụ án Mã Ngưu, 7 kịch bản tưởng bị lãng quên đã trở lại, được các đoàn mua hết. Cái tên Đăng Minh từ đó cũng được nhiều đơn vị săn đón.

Còn Châu Thanh - Phượng Hằng thì tạo cảm tình bởi lối diễn xuất dung dị, trữ tình. Đặc biệt, cả hai đều mạnh về vọng cổ hơi dài nên càng phát huy sức hút trong Vụ án Mã Ngưu.

Đến hiện tại, nhớ đến Châu Thanh - Phượng Hằng, khán giả nhớ nhiều đến Vụ án Mã Ngưu. Nhân vật Quách Vương và ca sĩ Thục Oanh trở thành vai diễn để đời của nghệ sĩ Châu Thanh, Phượng Hằng.

Châu Thanh, Phượng Hằng và một thời Vụ án Mã Ngưu sốt vé - Ảnh 4.Phượng Hằng đồng hành đưa kịch nói về quê hương Cần Thơ

Nghệ sĩ Phượng Hằng và các nghệ sĩ Bảo Trí, Cát Tường, Anh Tú, Kim Tuyết, Tiết Duy Hòa… sẽ có buổi diễn đưa chương trình kịch nói phục vụ khán giả Cần Thơ.

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    Chủ đề: Vụ án Mã Ngưu Phượng Hằng ĐĂNG MINH cải lương Châu Thanh

    Dòng sự kiện: Sân khấu truyền thống

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