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Trí Khang là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2026

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Trong buổi thi đầu tiên vòng Trổ đòng giải Bông lúa vàng năm 2026, thí sinh Trí Khang đã giành được chiếc vé đầu tiên bước vào vòng chung kết xếp hạng để tìm ra tân quán quân Bông lúa vàng năm nay.

Trí Khang là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 1.

Trí Khang ở vòng thi Trổ đòng của giải Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trí Khang là thí sinh rất được khán giả yêu thích bởi chất giọng mang hơi hướm của các tài danh cải lương xưa.

Trí Khang bày tỏ lòng ái mộ với những giọng ca cải lương xưa

Ở vòng thi này, mỗi thí sinh sẽ có hai phần thi. Phần thi thứ nhất là ca một lớp trong bốn bài bản Oán chính, gồm Tứ đại oán, Phụng hoàng cầu, Giang Nam cửu khúcPhụng cầu hoàng duyên.

Tiết mục thứ hai là ba câu vọng cổ nhịp 32 hoặc 6 câu vọng cổ nhịp 16. Thời lượng tối đa cho hai tiết mục dự thi là 15 phút.

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Trí Khang là thí sinh cuối cùng trong buổi thi đầu tiên của vòng Trổ đòng. Anh chọn thi bài Uyên ương tâm khúc của tác giả Hoàng Song Việt, thể điệu Tứ đại oán lớp 1 (6 câu) và bài vọng cổ Nhớ mẹ của soạn giả Viễn Châu.

Trước khi bước vào phần thi của mình, Trí Khang chia sẻ rằng anh rất tôn kính, ái mộ giọng ca của các tiền bối cải lương ngày xưa nên bản thân rất thích những bài bản một thời vang bóng.

Ở vòng thi này anh không quá khó khăn trong việc tìm bài. Tuy nhiên để hát sao cho trọn vẹn, cho ra chất bản Oán thì không hề dễ nên Trí Khang đã học hỏi nhiều từ các thầy mà anh có dịp quen biết.

Trí Khang là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 2.

Giám khảo Thanh Hằng hát thị phạm trích đoạn Lan và Điệp (6 câu đầu, lớp 1 bản Tứ đại oán) để các thí sinh hiểu thêm về Tứ đại oán - Ảnh: LINH ĐOAN

Trí Khang có vẻ hạp Bông lúa vàng

Sau phần thi của Trí Khang, giám khảo Thanh Hằng cho rằng Trí Khang rất sáng suốt, anh ca bài Tứ đại oán rất khéo, phù hợp với chất giọng trầm của mình. Bà khen anh hát tròn vành rõ chữ, có cảm xúc, nhịp nhàng rất tốt.

Võ Minh Lâm nhận xét qua từng vòng Trí Khang có sự tiến bộ. Khang biết cách lắng nghe dây đàn để vô một cách từ tốn, hợp lý, cảm âm tốt.

Giám khảo Chí Tâm nhắc nhở Khang cần kỹ trong cách luyến láy để câu vọng cổ mượt hơn. Với nhiều lời khen như thế Trí Khang đã giành số điểm cao nhất (9,50 điểm) để là thí sinh đầu tiên bước vào vòng chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 21-11.

Trí Khang là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 3.

Thí sinh Nguyễn Thị Cua trong vòng Trổ đòng - Ảnh: LINH ĐOAN

Trí Khang là thí sinh gần đây gây được chú ý ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và bây giờ là Bông lúa vàng. Anh có lối ca mộc mạc, chân phương, giàu cảm xúc mà nhiều người mê cải lương bảo hao hao giọng Điền Tử Lang, Thanh Sang, Út Hiền…

Chuông vàng vọng cổ 2026, Trí Khang phải dừng ở vòng chung kết 2 vì anh gặp khó khăn khi có sự thay đổi phong cách.

Tuy nhiên, với Bông lúa vàng, fan Trí Khang cho rằng có vẻ rất hợp với anh, bởi đây vẫn là giải thưởng cho thí sinh giữ được chất mộc mạc của đờn ca tài tử, cải lương, không bắt thí sinh biến hóa quá nhiều.

Vòng Trổ đòng sẽ có 3 buổi thi. 12 thí sinh chia thành 3 buổi, nghĩa là mỗi buổi có 4 thí sinh. Mỗi buổi sẽ chọn thí sinh cao điểm nhất bước vào chung kết.

Cuối vòng Trổ đòng sẽ bổ sung thêm một thí sinh nhận vé vàng của ban giám khảo và một thí sinh từ bầu chọn của khán giả. Tổng cộng 5 thí sinh sẽ tranh tài để trở thành quán quân Bông lúa vàng năm 2026.

Trí Khang là thí sinh đầu tiên vào vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2026 - Ảnh 5.Thanh Hằng bất ngờ vì nhiều bạn trẻ hát cải lương theo phong cách xưa

Giải Bông lúa vàng năm 2026 đang bắt đầu bước vào những vòng gay cấn. Nghệ sĩ Thanh Hằng đang là giám khảo bên cạnh nghệ sĩ Chí Tâm và Võ Minh Lâm.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: cải lương Trí Khang Trổ đòng Tứ đại oán Bông lúa vàng

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