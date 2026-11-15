Tú Sương hỗ trợ con gái làm vở cải lương tốt nghiệp

Nghệ sĩ Tú Sương xuất hiện trong vở cải lương tốt nghiệp đạo diễn của con gái Hồng Quyên - Ảnh: LINH ĐOAN

Tú Sương vào vai Đàm thái hậu trong vở Dấu ấn giao thời, thi diễn ngày 14-12 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Con gái Tú Sương muốn tôn vinh sử Việt

Vở cải lương Dấu ấn giao thời của tác giả - NSND Triệu Trung Kiên là vở cải lương sử Việt rất quen thuộc với người trong giới. Vở xoay quanh câu chuyện về Lý Huệ Tông - Trần Thị Dung - Trần Thủ Độ với nhiều biến cố nổi bật cuối thời Lý.

Không chỉ bao lần diễn trọn vở trên nhiều sân khấu, ở nhiều đoàn cải lương, Dấu ấn giao thời thường xuyên được các thí sinh tham gia các cuộc thi tài năng cải lương trích lớp diễn đắt giá: khi Trần Thủ Độ buộc Lý Huệ Tông phải chết.

Chọn kịch bản này tốt nghiệp bởi Hồng Quyên muốn lần nữa tôn vinh sử Việt, muốn thể hiện lại một kịch bản cũ, một bi kịch cũ của triều Lý qua bàn tay đạo diễn của một người trẻ.

Và trong hành trình đó, không thể thiếu sự đồng hành của mẹ cô, NSƯT Tú Sương - cô đào cải lương tuồng cổ số 1 hiện nay.

Tú Sương vào vai Đàm thái hậu, mẹ chồng của Trần Thị Dung. Gia tộc nhà Đàm thái hậu chi phối khiến triều Lý suy yếu. Bản thân bà cũng có hiềm khích với Trần Thị Dung.

Hồng Quyên thắp nhang cúng khai vở Dấu ấn giao thời - Ảnh: NVCC

Đây là vai diễn gai góc trong vở. Qua khả năng của Tú Sương, người xem tin rằng cô sẽ có những biến hóa để nhân vật trở thành điểm nhấn, hỗ trợ tốt cho tổng thể vở diễn mà con gái Hồng Quyên làm đạo diễn.

Hồng Quyên: từ tài năng nhí đến đạo diễn trẻ

Hồng Quyên không xa lạ với người làm nghề và khán giả cải lương. Ngấm lời ca tiếng đờn từ trong bụng mẹ nên Hồng Quyên đã yêu bộ môn nghệ thuật dân tộc lúc nào không hay. Cô bé đã lên sân khấu từ rất sớm khi còn chưa biết mặt chữ. Thuở bé, Hồng Quyên được xem là tài năng nhí của sàn diễn.

Nếu bé Kim Thư (chị em bạn dì của Hồng Quyên) "oanh tạc" từ cải lương, kịch nói đến phim ảnh, thì Hồng Quyên đặc biệt ghi đậm dấu ấn ở làng cải lương. Khi tham gia các cuộc thi cải lương toàn quốc, Hồng Quyên thường được tặng bằng khen tài năng cho diễn viên nhỏ tuổi.

Hồng Quyên (bìa phải) mười mấy năm trước là bé Như lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả trong vở cải lương Đời Như Ý - Ảnh: LINH ĐOAN

Nếu ai đã xem bản cải lương Đời Như Ý đầu tiên của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chắc không thể quên Hồng Quyên với vai Như lấy không biết bao nhiêu nước mắt của người xem.

Bẵng đi một thời gian, cô bé nhỏ xíu năm nào giờ đã lớn và sắp trở thành đạo diễn sân khấu tương lai, tiếp tục nối bước hành trình trăm năm của gia tộc Minh Tơ - Thanh Tòng.

Hồng Quyên (trái) đóng cải lương cùng mẹ Tú Sương trong vở Trung thần - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong vở diễn, ngoài mẹ Tú Sương còn có rất nhiều cô chú nghệ sĩ từng ẵm bồng, chứng kiến Hồng Quyên lớn lên từ thuở bé như nghệ sĩ Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, Võ Minh Lâm, dì ruột Lê Thanh Thảo và người bạn mới Trọng Nhân.

Hiện tại, thỉnh thoảng Hồng Quyên có tham gia vài vở cải lương bên cạnh mẹ và một số dự án cải lương ở các trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, người xem chờ đợi một cô đạo diễn mới thuộc thế hệ thứ 6 của nhà Minh Tơ - Thanh Tòng phát huy tinh hoa của gia tộc.