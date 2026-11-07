Nghệ sĩ Hà Linh: 'Thời gian giữ mẹ Thanh Nga mãi ở tuổi đẹp nhất'

Nghệ sĩ Hà Linh đăng bức ảnh trắng đen của mẹ Thanh Nga thật giản dị nhưng cũng thật đẹp - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Hà Linh

Nghệ sĩ Thanh Nga ra đi vào năm 1978. Từ đó tới nay, người thân và khán giả vẫn không nguôi nhớ bà.

Hà Linh nhớ mẹ Thanh Nga

Khi đăng hình mẹ Thanh Nga, Hà Linh đã viết: "Người ta nói thời gian làm phai màu tất cả.

Nhưng với mẹ, thời gian đã ưu ái giữ mẹ lại ở tuổi đẹp nhất. Mẹ của em, vẫn luôn trẻ trung như thế trong tâm trí mọi người".

Ba mẹ ra đi khi Hà Linh mới 5 tuổi là một mất mát quá lớn với cậu bé đang ấm êm trong vòng tay nâng niu của gia đình nhỏ.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Hà Linh nói thỉnh thoảng anh vẫn mơ những giấc mơ êm đềm bên cha bên mẹ như bao đứa trẻ khác dù mấy chục năm đã trôi qua.

Bởi vậy trên trang cá nhân của Hà Linh, ba mẹ thường trở đi trở lại như niềm nhớ da diết của cậu trai bé bỏng năm nào.

Khi thấy Hà Linh đăng ảnh mẹ Thanh Nga và đôi dòng tâm sự ngắn ngủi, nhiều khán giả đã ngậm ngùi comment: "Nhớ mẹ rồi!".

Khán giả Thái Nguyễn chia sẻ: "Hỏng biết sao cứ nghe nhắc đến cô Thanh Nga là thương Hà Linh đến chảy nước mắt, hỏng biết có ai giống tui".

Khán giả Thi Ha Tran thì nhớ hoài hình ảnh Hà Linh bé xíu mặc đồ tang đứng cạnh nghệ sĩ Bảo Quốc. Có khán giả rớt nước mắt kể họ đã đi bộ mấy cây số từ Điện Biên Phủ tới Nguyễn Kiệm để tiễn đưa vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga.

Không chỉ tài năng, nghệ sĩ Thanh Nga còn làm say đắm bao người mộ điệu với vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng - Ảnh: Facebook nghệ sĩ Hà Linh

Người nghệ sĩ có một không hai

Dưới bài đăng của Hà Linh, nhiều người đã vào bày tỏ sự yêu mến với nghệ sĩ Thanh Nga. Bạn Huỳnh Chiêu khẳng định nghệ sĩ Thanh Nga là người có một không hai.

Khán giả này bảo từ nhỏ vừa xem Thanh Nga diễn lần đầu đã mê mẩn. "Chưa ai có được giọng ca, dung mạo, lối diễn xuất hay như Thanh Nga" - Huỳnh Chiêu nói.

Khán giả Tư Tý nghĩ rằng Hà Linh rất hạnh phúc, vì đến tận bây giờ sau mấy chục năm Thanh Nga ra đi khán giả vẫn nhớ, yêu quý và nghe mãi tuồng cải lương bà hát không chán.

Cứ thế khán giả nhắc đến bà với những vai diễn đậm sâu trong tâm trí người xem. Họ thuộc từng lời ca, nhớ tuồng đó bà diễn như thế nào, "hớp hồn" người xem ra sao.

Thanh Nga mãi đẹp trong lòng người yêu cải lương

Thanh Nga không chỉ ca diễn xuất xuất sắc mà còn sở hữu vẻ đẹp rất riêng, làm say đắm bao khán giả. Bởi vậy không chỉ là "Nữ hoàng sân khấu" ở lĩnh vực cải lương, bà còn ghi dấu ấn khó quên trên màn ảnh.

Nhiều bức ảnh xưa lưu lại, Thanh Nga thật đẹp, thật thời trang trong những trang phục tinh tế và có gu.

Nghệ sĩ Thành Lộc đã không ngần ngại comment: "Chèn ơi, một trong những fashionista làng nghệ thuật trình diễn thời đó là đây nè chứ chẳng ai xa lạ!".

Khán giả Hồng Lê cho rằng Thanh Nga có vẻ đẹp tự nhiên. Khán giả khác nói rằng bà có phong cách thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung.

Thanh Nga ra đi khi chỉ mới 36 tuổi, ở lứa tuổi đang tràn đầy năng lượng với nghề. Làng cải lương miền Nam sớm chia tay một tài năng chinh phục triệu triệu trái tim mộ điệu. Đó là mất mát quá lớn, nhưng bà dường như dừng lại ở vẻ đẹp hoàn hảo trong trái tim người hâm mộ, như Hà Linh nghĩ rằng mẹ mình đẹp mãi trong lòng khán giả. Và đó cũng là hạnh phúc của một người nghệ sĩ, một kiếp tằm trọn đời nhả tơ làm đẹp cho đời.