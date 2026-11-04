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Chuông vàng vọng cổ Ngọc Đợi, Lê Hoàng Nghi gặp gỡ khán giả trong vở Tiếng trống Mê Linh

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh) giới thiệu đến khán giả kịch bản cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh. Hai Chuông vàng vọng cổ Ngọc Đợi, Lê Hoàng Nghi sẽ vào nhân vật chính.

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Nghệ sĩ Ngọc Đợi (vai Trưng Trắc) và Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách trong vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Trong Tiếng trống Mê Linh, Ngọc Đợi hóa thân Trưng Trắc, còn Lê Hoàng Nghi là Thi Sách. Vở sẽ diễn vào tối 21-11 tại sân khấu của Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh).

Tiếng trống Mê Linh trở lại trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh được xem là vở diễn kinh điển, ghi dấu ấn với Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Hai tài danh Thanh Nga, Thanh Sang lưu dấu ấn trong lòng người hâm mộ với nhân vật Trưng Trắc và Thi Sách.

Gần 50 năm trôi qua nhưng vở diễn vẫn sống mãi, vẫn trở đi trở lại qua nhiều bản dựng của các thế hệ.

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Lần này trên kịch bản cũ của tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền, nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh, Trưởng Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, đã dàn dựng mới.

Bản dựng ra mắt lần đầu vào khoảng giữa năm nay. Trong vở, ban lãnh đạo đoàn cũng mạnh dạn giao kép trẻ Lê Hoàng Nghi gánh trọn vai Thi Sách khi chỉ mới 22 tuổi.

Ngọc Đợi là Chuông vàng vọng cổ "đời đầu", còn Lê Hoàng Nghi nhận Chuông vàng vọng cổ năm 2024. Nghĩa là hai vai quan trọng được giao cho hai nghệ sĩ trước hết là đảm bảo yếu tố ca.

Dù có sự chênh lệch về độ tuổi nhưng Ngọc Đợi - Lê Hoàng Nghi liên tục được đoàn phân vai đóng cặp trong các vở lớn của đoàn. Ngoài Tiếng trống Mê Linh còn có Đế đô sóng cả đã được truyền hình trực tiếp trong chương trình Ngân mãi chuông vàng.

Điều đó chứng tỏ đoàn tin tưởng năng lực của hai diễn viên có thể đảm bảo sức nặng của vai diễn và góp phần tạo nên thành công cho tổng thể.

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Cảnh trong vở Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Nối dài chuỗi cải lương sử Việt

Ngoài Ngọc Đợi, Lê Hoàng Nghi, Tiếng trống Mê Linh bản mới còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thu Mỹ, Vương Tuấn, Võ Hoàng Dư, Lâm Kim Cương, Quỳnh Nhi, Trần Minh, Phú Yên…

Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ cũng thông báo Tiếng trống Mê Linh còn là vở đánh dấu mở đầu chương trình Ký ức cải lương - sử Việt.

Đây là chương trình do đoàn khởi xướng nhằm tôn vinh nghệ thuật cải lương, tôn vinh, lan tỏa những vở cải lương sử Việt hay đến với công chúng.

Với chương trình này, đoàn mở rộng mời các đoàn bạn cùng tham gia. Việc mời diễn giao lưu này sẽ bắt đầu từ năm 2027.

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Ngoài Tiếng trống Mê Linh, Ngọc Đợi và Lê Hoàng Nghi còn là những nhân vật chính trong vở cải lương sử Việt Đế đô sóng cả - Ảnh: LINH ĐOAN

Mỗi quý sẽ thực hiện một vở cải lương sử Việt theo chủ đề phù hợp mỗi thời điểm.

Hiện đoàn đã làm việc và mời một số đơn vị nghệ thuật tham gia chương trình. Cụ thể là Đoàn cải lương Tây Đô (Cần Thơ), Đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau), Đoàn nghệ thuật cải lương Vĩnh Long, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang.

- Ảnh 5.Chuông vàng vọng cổ Lê Hoàng Nghi và vai diễn lớn trong Đế đô sóng cả

Chuông vàng vọng cổ năm 2024 Lê Hoàng Nghi vừa có vai diễn lớn trong vở cải lương Đế đô sóng cả. Đây là vở diễn của chuỗi chương trình Ngân mãi chuông vàng.

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    Chủ đề: Tiếng trống Mê Linh Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ Hồ Ngọc Trinh Lê Hoàng Nghi Ngọc Đợi

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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