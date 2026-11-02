Danh ca Minh Cảnh về nước làm live show cuối cùng để giã từ sân khấu

Danh ca Minh Cảnh tổ chức live show để giã từ khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN

Đây là đêm diễn mà ông Minh Cảnh bảo rằng xem như live show cuối cùng của cuộc đời ông, bởi năm nay ông đã bước vào cột mốc quan trọng của cuộc đời, 90 tuổi.

Thanh Tuấn thương anh Hai Minh Cảnh

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, NSND Thanh Tuấn hé lộ do ông Minh Cảnh và bà Tuyền (người bên cạnh ông Minh Cảnh) nhờ nên ông đã đứng ra lo thủ tục giấy phép đêm diễn cho nghệ sĩ Minh Cảnh.

Hiện đêm diễn đã nhận được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM được phép tổ chức vào tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành.

Sở dĩ ông Tuấn tích cực giúp đỡ "anh Hai Minh Cảnh" vì đây là đêm diễn nghệ sĩ Minh Cảnh kỷ niệm 65 năm theo nghiệp hát.

Với chặng đường quan trọng này Minh Cảnh muốn làm một đêm tri ân khán giả, tạ ơn tổ nghiệp và coi như lời chào tạm biệt người hâm mộ, giã từ sân khấu.

Ngoài ra với Thanh Tuấn, nghệ sĩ Minh Cảnh còn là người anh lớn mà ông kính trọng. Ông nhớ hồi 15, 16 tuổi đã theo Minh Cảnh lưu diễn. Hồi đó cứ sau mỗi suất diễn, rảnh rảnh là Minh Cảnh kêu mấy đứa nhỏ, trong đó có Thanh Tuấn, ra đầu đình để ông dạy ca, dạy vũ đạo.

Nhờ những bài học của anh Hai Minh Cảnh mà chàng trai Thanh Tuấn ngày càng tiến bộ với nghề. Bởi vậy cứ Minh Cảnh về nước làm sô, cần gì là Thanh Tuấn thu xếp hỗ trợ đàn anh.

Lần này cũng vậy, biết là sô diễn đặc biệt của Minh Cảnh nên Thanh Tuấn đã tích cực chạy lo mọi thứ, để anh Hai có một sô diễn nhiều kỷ niệm trước khi chia tay người hâm mộ.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn tham gia live show của Minh Cảnh vào năm 2023 - Ảnh: LINH ĐOAN

Các ngôi sao góp mặt trong đêm diễn của Minh Cảnh

Theo ông Thanh Tuấn thì các tiết mục đều là những bài ca cổ, trích đoạn cải lương đã gắn bó với nghệ sĩ Minh Cảnh trong suốt 65 năm hoạt động nghệ thuật.

Đêm diễn không có tiết mục mới, mà như là cuộc hội ngộ của những người yêu thương nghệ sĩ Minh Cảnh. Đó là những người em cháu thân thương trong nghề của Minh Cảnh.

Có thể kể ra như nghệ sĩ Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Trọng Hữu, Linh Tâm, Thanh Hằng, Bảo Chung, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Trọng Phúc, Vũ Luân, Tú Sương, Võ Minh Lâm, ca sĩ Phương Dung, Ngọc Sơn…

Nghệ sĩ Thanh Hằng có mặt trong live show Minh Cảnh năm 2023, với live show tối 7-11 bà lại tiếp tục góp mặt cùng đàn anh - Ảnh: LINH ĐOAN

Với chương trình quan trọng như thế này thì không thể thiếu bài tân cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà đã làm nên tên tuổi của danh ca Minh Cảnh.

Ngoài ra còn có các tiết mục như Tình nước, Quán nửa khuya, Sầu vương ý nhạc, Hàn Mặc Tử, Giang sơn mỹ nhân, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Người tình trên chiến trận, Đêm lạnh chùa hoang, Kinh Kha tiễn biệt Cao Tiệm Ly…