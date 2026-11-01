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Từ sân khấu lớn tới Tài tử miệt vườn, ai cũng có thể hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Bà con ghiền cải lương chắc ai cũng biết tới bài Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà của soạn giả Viễn Châu. Lần nữa, bài tân cổ này lại được vang lên ở sân chơi Tài tử miệt vườn năm 2026.

Từ sân khấu lớn tới Tài tử miệt vườn, ai cũng có thể hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà - Ảnh 2.

Danh ca Minh Cảnh và nghệ sĩ Kim Tử Long đều tạo dấu ấn với bài tân cổ Võ Đông Sơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong chương trình tối 1-11, phát sóng trên kênh THĐT1, bài tân cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà sẽ được cặp đôi thí sinh Văn Đức - Thị Lý chọn dự thi đêm thứ hai vòng Cất cánh.

Nhớ Võ Đông Sơ với giọng ca Minh Cảnh

Bài Võ Đông Sơ theo nhiều soạn giả nổi tiếng là bước đột phá gây dấu ấn của soạn giả Viễn Châu. Bài tân cổ ra đời hơn 60 năm mà vẫn khiến khán giả cải lương mê mệt.

Nếu Chàng là ai? (nhạc Nguyễn Hữu Thiết) được xem là bài đầu tiên ông Viễn Châu sáng tạo ra thể loại tân cổ giao duyên thì bài Võ Đông Sơ thêm một dấu mốc mới khi ông tự viết phần tân nhạc lẫn cổ nhạc.

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Người thâu bài này đầu tiên là danh ca Minh Cảnh với lối ca mới mẻ, tạo cho bài tân cổ sự tươi mới. Võ Đông Sơ được xem là bài tân cổ đưa Minh Cảnh trở thành giọng ca thượng thặng.

Hễ cứ nhắc tới Minh Cảnh là người ta buộc phải nhớ tới bài Võ Đông Sơ. Hơn 60 năm trôi qua, bài ca cổ về chuyện tình bi thương của chàng Võ Đông Sơ và nàng Bạch Thu Hà vẫn làm biết bao khán giả đắm đuối.

Bài của soạn giả Viễn Châu viết rất hay lại dễ thuộc. Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, chỉ cần ca qua vài lần là thuộc ngay. Bởi vậy, Võ Đông Sơ đã vang lên từ sân khấu lớn tới những buổi làm đồng của người dân quê.

Với dân ghiền cải lương, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà mà ca trong những buổi đờn ca tài tử càng đúng bài, càng hay nhức nhối vì nó đảm bảo chất mộc mạc, dung dị và giàu cảm xúc.

Thế nên, chuyện những thí sinh của Tài tử miệt vườn chọn Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà để thể hiện chất tài tử của mình cũng không có gì lạ. Và như thế khán giả có thêm cơ hội nghe bài tân cổ đi cùng năm tháng được các thế hệ yêu đờn ca tài tử, yêu cải lương xử lý ra sao.

Bài tân cổ Võ Đông Sơ qua tiếng hát danh ca Minh Cảnh - Nguồn: YouTube Minh Tran

Thí sinh ‘mê’ bài ca cổ của Viễn Châu

Ở vòng này, các thí sinh sẽ bắt cặp để song ca các bài ca cổ. Vì hai thí sinh thi chung nên các tiết mục dù là song ca cổ nhưng được xây dựng có câu chuyện, vừa đảm bảo tính hấp dẫn cho chương trình, cũng vừa là cơ hội để thí sinh bắt đầu làm quen với diễn xuất chứ không chỉ dừng ở giọng ca.

Ngoài Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, đêm thi tối 1-11 cũng có nhiều thí sinh chọn sáng tác của Viễn Châu để phô diễn tài năng.

Có thể kể ra như Ánh Tuyết - Yến Nhi chọn bài ca cổ Bài thơ vu quy. Hoài Phong và Nhật Trường thì thể hiện bài Sầu vương ý nhạc.

Từ sân khấu lớn tới Tài tử miệt vườn, ai cũng có thể hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà - Ảnh 3.

Tài tử Văn Đức - Thị Lý thể hiện bài tân cổ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà tối 1-11 - Ảnh: BTC

Đặc biệt, tài tử Thanh Thông và Thùy Ngân "cả gan" chọn bài ca cổ mang phong cách hài của soạn giả Viễn Châu là Ông Trượng tiên bửu.

Nói cả gan vì thường đi thi, ít thí sinh dám phá cách chọn phong cách hài, độc vì sợ thể hiện không tốt. Ông Trượng tiên bửu gần đây được nghệ sĩ Thanh Nam và Mỹ Hằng ca trong chương trình tôn vinh soạn giả Viễn Châu. Vì vậy, có lẽ không ít khán giả sẽ chờ đợi xem hai tài tử sẽ thể hiện bài ca cổ này ra sao trong cuộc thi Tài tử miệt vườn.

Trong đêm thi tối 1-11 có 10 thí sinh bắt cặp dự thi năm tiết mục. Hết bốn tiết mục là từ sáng tác của ông Viễn Châu, chỉ còn tài tử Trà My - Thanh Nhớ chọn bài Huỳnh Thủy Lê - một chuyện tình của tác giả Trần Văn Tươi.

Từ sân khấu lớn tới Tài tử miệt vườn, ai cũng có thể hát Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà - Ảnh 4.Nghe Tình người cung nữ của Viễn Châu trong Tài tử miệt vườn, nhớ Út Bạch Lan, Mỹ Châu

Khán giả mê những sáng tác của soạn giả Viễn Châu sẽ có dịp nghe lại những tâm tình tha thiết trong hai tác phẩm hết sức quen thuộc của ông là Tình người cung nữ và Bá Nha khóc Tử Kỳ.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: tài tử miệt vườn Minh Cảnh Võ Đông Sơ Viễn Châu cải lương

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